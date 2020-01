Concombres de mer : ce nouvel or de l'océan Indien

Ils ne sont pas très beaux ! Et pourtant, ils s'arrachent à bon prix sur les marchés asiatiques. En effet, les concombres de mer sont consommés et très appréciés en Chine et en Asie. Et pourtant, c'est du côté de l'Afrique, plus précisément dans l'océan Indien, qu'on trouve les zones d'élevage les plus actives. L'explication vient du fait que la pêche intensive et la pollution ont considérablement réduit les populations de ces animaux marins dans la zone Indo-Pacifique, même si la Grande Île a aussi subi les ravages de la pêche qui en ont décimé les populations. Holothuria scabra, l'espèce endémique des côtes malgaches, est même inscrite sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il faut dire que, confrontés à des prises de plus en plus faibles de poissons, les pêcheurs se sont rabattus sur cette proie facile, dont la demande ne cesse de progresser. De quoi relancer l'approvisionnement de ce mets traditionnel un peu particulier.Lire aussi Les petits pêcheurs, acteurs sous-estimés de l'économie africaineUne démarche de société à impactC'est dans cet environnement que s'est construite l'histoire de la société Indian Ocean Trepang (IOT), spécialisée dans l'aquaculture de concombres de mer. Dès 2011 à Tulear, dans le sud-ouest de Madagascar, elle a installé ses laboratoires de recherche qui font aussi office de centres universitaires. Ils sont en...