Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle : la piste d'un congé parental plus court et mieux rémunéré

Selon les auteurs d'un rapport sur le sujet, le congé parental pourrait être réduit à six mois par parent, dans la première année de l'enfant, et être rémunéré proportionnellement au salaire antérieur.

Un rapport propose de réformer les congés familiaux et de réorganiser l'offre de services aux familles. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Comment concilier vie familiale et vie professionnelle ? Après les difficultés posées par les confinements successifs à de nombreux parents, quatre ministres ont demandé un rapport sur le sujet à l'universitaire Julien Damon (E3NS) et la dirigeante d'entreprise Christel Heydemann (Schneider Electric). Dans leur rapport, remis mercredi 6 octobre au gouvernement, ils préconisent de réformer les congés parentaux et de réorganiser l'offre de services aux familles pour les trois premières années de l'enfant, ainsi que le révèlent Les Echos .

Première proposition : raccourcir et revaloriser le congé parental. En se basant sur les préférences de garde des parents suivant l'âge de l'enfant (86% préfèrent garder leur enfant eux-même jusqu'à ses six mois, un chiffre qui baisse à 47% lorsque l'enfant a entre six mois et un an, puis à 26% dans la deuxième année), Julien Damon et Christel Heydemann suggèrent de réduire le congé parental à six mois par parent dans la première année de l'enfant et de le rémunérer proportionnellement au salaire antérieur, avec un plafonnement. "Ce serait une mesure égalitaire et cela permettrait de revaloriser la prestation, aujourd'hui forfaitaire et peu incitative (400 euros par mois maximum)", souligne le quotidien économique. "Faut-il aller jusqu'à la hauteur des indemnités journalières maternité et paternité (qui sont les mêmes) ?" interrogent les auteurs, en pointant un impact financier qui "peut être considérable".

Pour un "service public de la petite enfance"

Passés cette première année, les parents seraient libres de prolonger leur congé parental, avec une rémunération moindre. Le rapport estime en effet qu'au-delà de la première année d'un enfant, la priorité devient le déploiement d'une "offre d'accueil publique ou conventionnée suffisante", garantie par un "droit opposable". Car si la capacité d'accueil s'est accrue, couvrant en 2018 59% des moins de trois ans contre 46% en 2005, un quart des parents n'ont toujours pas accès au mode de garde désiré, souligne le rapport, qui indique qu'en outre le nombre d'heures d'accueil a diminué.

Selon les auteurs de l'étude, les entreprises ont tout à gagner au déploiement d'un "service public de la petite enfance". "La garde des jeunes enfants constitue l'un des freins à la reprise d'une activité, concernant quelque 150.000 demandeurs d'emploi", soulignent-ils. Selon eux, la politique familiale devrait "moins insister sur les prestations monétaires et davantage sur les services à fournir".

Enfin, Julien Damon et Christel Heydemann préconisent de fusionner l'ensemble des congés familiaux et aides (naissance, mariage, décès, éducation, garde d'enfant, aide d'un proche dépendant). Les règles d'indemnisation et les interlocuteurs varient trop et sont illisibles pour les assurés et les employeurs, soulignent-ils. Ils souhaitent créer à la place "un congé familial à tiroirs", avec un guichet unique qui permettrait de tout gérer.