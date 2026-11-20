Concert interrompu de Barbara Butch à Grenoble: un élu LFI sera jugé en février

La DJ Barbara Butch sur scène à Saint-Martin-du-Tertre, dans l'Yonne le 25 juillet 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Quatre mois après l'interruption d'un concert de la DJ Barbara Butch à Grenoble, le parquet a décidé de renvoyer devant un tribunal le chef de file des Insoumis de la ville, qui se dit victime d'"accusations malveillantes".

Allan Brunon sera jugé le 15 février pour "complicité d'entrave concertée à la liberté artistique", une peine passible de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d’amende, a annoncé vendredi le parquet de Grenoble dans un communiqué.

L'élu municipal d'opposition a été entendu en audition libre par la police judiciaire dans le cadre de cette enquête mais a gardé le silence, a-t-il précisé.

Le 18 juillet à Grenoble, un concert de l'artiste juive Barbara Butch, dans le cadre d'un festival organisé par la municipalité, avait été interrompu au bout d'une vingtaine de minutes en raison d'une action de militants propalestiniens et LFI. Ils répondaient à un appel au boycott lancé notamment par la section iséroise des Insoumis.

Les militants lui reprochaient sa participation, en 2025, à un événement organisé à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël et la signature d'une tribune en faveur de la proposition de loi Yadan, qui visait à "lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme", contestée et retirée depuis.

La mairie de Grenoble avait fait état de "jets de bouteilles en verre" et autres projectiles "visant délibérément la scène" lors du passage de la DJ, ainsi que d'installations électriques sabotées.

Allan Brunon est soupçonné de complicité du délit d'entrave commis par les spectateurs pour avoir "provoqué cette action par ordre, menace, abus d’autorité ou de pouvoir, en sa qualité de responsable LFI Isère et d’élu municipal LFI à Grenoble", note le parquet.

"Portée politique"

L'élu municipal LFI de Grenoble Allan Brunon, le 27 mars 2026, à Grenoble ( AFP / Maxime Gruss )

L'élu avait notamment appelé à la déprogrammation et au boycott de l'artiste les jours précédents et était présent au moment du spectacle au côté des militants hostiles à l'artiste, souligne-t-il.

Après l'interruption du concert, il avait publié sur son compte Instagram les mentions "Grenoble résistera toujours, merci pour votre soutien" et "le peuple a parlé ce soir", selon le communiqué du parquet.

"Je suis heureux d'être convoqué afin de pouvoir démontrer clairement que je n'ai eu ce soir-là aucun comportement contraire à la loi", a réagi Allan Brunon dans un communiqué reçu par l'AFP.

"Je forme le voeu que ça permettra d'en finir avec les accusations malveillantes à mon égard, dont je mesure la portée politique", affirme-t-il, se plaignant de devoir "subir les fuites relatives à une enquête en cours, provenant du parquet de Grenoble, et voir le contenu d’une audition, pourtant couvert par le secret de l’enquête, divulgué publiquement".

"Il n'appartient pas au parquet d'organiser, par voie de presse, un procès avant le procès", a renchéri son avocat Rafik Chekkat, déclarant s'interroger sur "la nature et les ressorts de ces poursuites".

Sollicitées par l'AFP, la mairie de Grenoble et l'avocate de la DJ n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Barbara Butch, figure des nuits parisiennes LGBTQ+, avait indiqué après le festival avoir déposé plusieurs plaintes à Grenoble et Paris, visant "notamment le mouvement de La France insoumise, certains de ses élus et représentants locaux". La ville de Grenoble avait de son côté porté plainte contre X pour "violences volontaires".

Selon le parquet de Grenoble, et en raison de "la difficulté de déterminer le rôle précis des personnes présentes lors du concert", M. Brunon est "la seule personne poursuivie pour cette affaire".