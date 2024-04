information fournie par So Foot • 04/04/2024 à 15:46

Concarneau va enfin pouvoir moderniser son stade

Fini le road-trip breton tous les week-ends.

Le Conseil municipal concarnois a donné son aval ce mercredi : des travaux vont finalement être engagés au stade Guy-Piriou, où évoluait Concarneau avant d’atteindre la Ligue 2 et le monde professionnel cette saison. Selon un communiqué de la mairie, le terrain va être agrandi et une tribune de 1400 places va être reconstruite pour un coût estimé à 10,38 millions d’euros partagé entre l’État, la Région et le Département.…

VD pour SOFOOT.com