Concarneau et Martigues dos à dos, Dunkerque réchauffe la lutte pour la montée

Le National rattrape la Ligue 2 du milieu de terrain.

Les co-leaders de National s’affrontaient dans l’enceinte du pittoresque stade Guy-Piriou, et comme souvent dans ces cas-là, Concarneau et Martigues n’ont pas su se départager (1-1) . Sur l’ouverture du score, Boutrah est à la conclusion d’un jeu à trois limpide sur le côté droit, avec l’ancien espoir parisien Georgen, et le serial buteur El Khoumisti. Mais les Martégaux vont égaliser à 20 minutes du terme, lorsque l’entrant Baaloudj est à la retombée d’une frappe de Tlili détournée par Pattier, sur son premier ballon. Statu quo en tête donc, mais Dunkerque rapplique ainsi à une unité seulement du duo de tête, à la faveur de sa courte victoire face au Puy (1-0) . C’est un centre à ras de Baghdadi vers le second poteau qui a permis à une autre gâchette, Ghrieb, de tout débloquer du pied droit. Dans le ventre mou, Sedan est allé gagner à Cholet (1-2) , grâce à un cafouillage choletais et un penalty de Gomel, pour remonter au septième rang.…

AL pour SOFOOT.com