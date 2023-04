Concarneau et Dunkerque leaders, Versailles à l’usure

Concarneau de vie.

Opposé au Paris 13 Atletico, avant-dernier et condamné à faire l’ascenseur, Concarneau a mis un nom sur son ambition : la montée en Ligue 2, après deux ans de flirt absolu. Au menu, un succès aisé (3-0) dans le sillage du jeune Axel Camblan, prêté par le Stade brestois, qui s’est illustré en pleine surface sur l’ouverture du score avec une frappe chirurgicale en pivot. Une bien belle manière de débloquer son compteur sur la saison. Désormais leaders de National, les Thoniers sont suivis de (très) près par Dunkerque, qui a signé son septième succès consécutif face à Avranches (2-0) . Trouvé à ras de terre au second poteau sur le premier but, l’insaisissable Rayan Ghrieb y est même allé de son doublé, et les Maritimes semblent lancés vers l’antichambre. Derrière les deux de tête, Versailles a, de son côté, galéré comme jamais pour se défaire de Villefranche (1-0). Malgré leur mauvaise passe (une victoire depuis fin février), les Yvelinois croient encore à la montée, grâce au pion de leur Haïtien, Mondy Prunier, à dix minutes du gong et aidé par un contrôle de la poitrine décisif. Suffisant pour repositionner les siens au quatrième rang.…

AL pour SOFOOT.com