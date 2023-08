information fournie par So Foot • 23/08/2023 à 16:46

Concarneau a trouvé le remplaçant de Fahd El Khoumisti

Le recrutement made in Ligue 2 par excellence.

Pour sa première saison dans l’antichambre, tout semble jouer en défaveur de l’US Concarneau. Privés de son enceinte habituelle de Guy-Piriou à cause d’une remise aux normes, les Thoniers doivent vadrouiller entre le Roudourou (Guingamp), Francis-Le Blé (Brest) et le Moustoir (Lorient) pour leurs matchs à « domicile ». Les premiers résultats de la saison sont également délicats avec un seul petit point en trois journées, des défaites rageantes contre Bordeaux et Caen, ainsi qu’une place déjà dans la zone rouge. Pour ne rien arranger à la chose, les Finistériens ont perdu Fahd El Khoumisti, victime d’une rupture d’un ligament croisé lors de la première journée face au SC Bastia (0-0), figure de proue de la montée en Ligue 2 l’an dernier.…

EL pour SOFOOT.com