Complotisme : les "médias traditionnels" sont vecteurs de "fake news", selon le porte-parole du RN

"Est-ce que c'est très grave de remettre en cause ce que disent les médias du soir au matin ?", s'est interrogé Sébastien Chenu.

Sébastien Chenu à Paris, le 3 mars 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Remettre en cause "la parole publique ne fait pas de vous un complotiste, mais quelqu'un d'éclairé", a estimé mercredi 18 novembre le porte-parole du RN Sébastien Chenu. Il a également accusé "les médias traditionnels" de relayer des "fake news".

Interrogé sur franceinfo sur le documentaire Hold Up, dont la thèse, à l'aide d'infox et allégations sans preuves, est celle d'une "manipulation" des gouvernants autour du Covid, le responsable du RN a dit ne pas l'avoir vu et a assuré "ne pas croire à des théories complotistes de ce style" .

Mais, a-t-il ajouté, "il y a parfois des groupes d'intérêt qui s'entendent entre eux pour atteindre des objectifs" , a-t-il estimé en citant le "pouvoir d'influence" du patron d'Amazon Jeff Bezos ou celui du "lobby" de l'industrie agroalimentaire. Dans ce contexte, "lorsqu'on subit à longueur de journée, y compris sur les chaînes publiques, un certain nombre de fake news, comment voulez-vous que la croyance en la parole publique, en l'information publique des populations, soit un fait incontesté?", s'est-il interrogé.

La "vérité" des médias, pas toujours la "réalité"

"La vérité qui est distillée par un certain nombre de médias ou de personnalités publiques n'est pas souvent, pas toujours, la réalité à laquelle doivent croire les gens parce que ce n'est pas ce qu'il vivent", a-t-il insisté. Par exemple, "quand on nous dit que le vivre-ensemble est formidable, que c'est une vérité", et que "l'immigration est une richesse, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui ne vivent pas le vivre-ensemble comme une richesse mais qui vivent avec le vivre-avec, c'est-à-dire avec tout ce que cela comporte de difficultés", a fait valoir le député du Nord.

Mais au fond "est-ce que c'est très grave de remettre en cause ce que disent les médias du soir au matin?" , a-t-il demandé, dans un échange se tendant progressivement avec les journalistes qui l'interrogeaient.

"Vous êtes les meilleurs agents d'un système qui se protège et qui méprise les gens qui remettent en cause la parole publique", a-t-il lancé à ses interlocuteurs, en accusant les médias de "faire croire que les gens qui remettent en question la parole publique sont des demeurés ou des complotistes".

"Remettre en cause parfois, et même parfois souvent, la parole publique des autorités publiques ou des médias traditionnels ne fait pas de vous un complotiste, mais quelqu'un d'éclairé", a-t-il conclu.