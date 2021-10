Complémentaires santé : quels sont les départements perdants et gagnants ?

Selon une étude de Meilleurtaux.com dévoilée par Le Parisien et Europe 1 , les mutuelles santé connaissent des écarts de prix d’une centaine d’euros d’un département à l’autre. Les départements franciliens et ceux du pourtour méditerranéen sont ceux qui affichent les primes les plus élevées.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Cette année encore, les tarifs des complémentaires santé , sont en hausse pour tous les profils, avec des niveaux historiquement hauts , souligne l'étude annuelle de Meilleurtaux.com, dévoilée mardi 26 octobre par Le Parisien et Europe 1 , mardi 26 octobre. La prime moyenne dépasse notamment pour la première fois la barre des 1.100 euros annuels pour une famille. Mais tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne, en fonction de là où il vivent.

Basée sur les tarifs proposés par les assureurs et les mutuelles aux utilisateurs du comparateur de Meilleurtaux.com, cette étude a été réalisée entre le 18 août et le 18 septembre 2021 par plus de 100 assureurs et se concentre sur quatre profils types : un salarié de 25 ans, une famille (deux adultes et deux enfants) et un couple de 60 ans en garanties "classiques" et un autre duo de seniors en garanties "renforcées".

Dans tous les cas, ce sont les habitants des départements d'Île-de-France et du pourtour méditerrannéen qui payent le plus cher . Paris affiche les primes élevées dans toutes les catégories, tandis que la Bretagne et le centre-ouest s'en sortent le mieux, avec les trois départements d’Alsace-Moselle qui bénéficient d’un régime local de sécurité sociale spécifique.

La lourde charge des seniors

À titre de comparaison, le prix moyen d'une complémentaire santé à l'année pour un couple de sexagénaire en "garanties renforcées" est en moyenne de 2.882,50 euros en France, contre plus de 3.000 euros dans 16 départements dont ceux de l'Île-de-France, en Corse, dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Haute-Garonne et Nord. À l'inverse, elle est à moins de 2.800 euros en Alsace, dans toute la Bretagne, en Mayenne, Loire-Atlantique, Vendée et l'Allier. Soit une différence de près de 550 euros.

Une inégalité qui alarme Fabien Soccio, porte-parole de Meilleurtaux-Assurance. "Nous tirons la sonnette d’alarme depuis plusieurs années. Il pourrait y avoir un vrai problème d’accès aux soins avec le risque que certains seniors ne s’assurent plus en fonction des besoins. La hausse ne s’arrête pas alors que d’autres postes de dépenses augmentent et que les pensions de retraite ne suivent pas", estime-t-il.

En ce qui concerne, le cas des plus jeunes, les Alpes-Maritimes ocupent le haut du podium avec une complémentaire santé en garantie classique à 337 euros par an, suivies de Paris (336 euros/an), la Corse-du-Sud et la Haute-Corse (331 euros/an) et le Var (330 euros/an), contre une moyenne de 310 euros par an. Les départements les moins chers sont le Haut-Rhin (224 euros), la Moselle (225 euros), le Bas-Rhin (226 euros) les Côtes-d'Armor et l'Ille-et-Vilaine (297 euros).

Pour une famille de deux adultes et deux enfants, Paris est en première place (1.208 euros), suivi des Alpes-Maritimes (1.197 euros), des Hauts-de-Seine (1.182 euros), et des deux départements corses (1.178 euros), contre une moyenne de 1.150 euros par an. Les départements les moins chers sont le Haut-Rhin (794 euros), le Bas-Rhin, la Moselle (800 euros), les Côtes-d'Armor (1.057 euros) et l'Ille-et-Vilaine (1.058 euros).

Enfin, pour un couple de 60 ans avec des garanties classiques, c'est dans les Bouches-du-Rhône que les complémentaires santé sont les plus chères (1.292 euros), suivies des Alpes-Maritimes (1.286 euros), Paris (1.283 euros) et la Corse (1.259 euros). contre une moyenne de 1.158 euros. À l'inverse, les moins chers sont la Moselle (754 euros), le Haut-Rhin (760 euros), le Bas-Rhin (766 euros) les Côtes-d'Armor (1.098 euros) et la Mayenne (1.099 euros).

Moins de médecins, moins de traitements, moins de dépenses

Comment expliquer de telles différences ? "À Paris, en Île-de-France et en région Paca (Provence-Alpes-Côte d’Azur), nous sommes dans des zones urbaines avec une forte densité de professionnels de santé, qui pratiquent d’ailleurs davantage des dépassements d’honoraires, et une consommation de médicaments plus forte" , analyse pour le Parisien Fabien Soccio. "Pour fixer leurs primes, les assureurs regardent les dépenses réalisées par territoire, les attentes des assurés et vont fixer les tarifs correspondants", explique-t-il.

Dans les départements les moins chers, la consommation moindre en matière de santé s’explique notamment par un recours aux soins moins important à cause de l’éloignement des professionnels en milieu rural ou encore des problèmes de désertification médicale qui entraînent des délais d’attente supérieurs à la moyenne nationale… "En clair, dans ces zones, on ne va pas prendre sa voiture pour faire des kilomètres afin d’aller voir un médecin pour un simple rhume" , souligne M. Soccio.