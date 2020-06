Complémentaires santé : la loi sur la résiliation ne doit pas être reportée, demandent les associations de consommateurs

Elles en appellent également à l'Etat pour encadrer "la lisibilité et la comparabilité des offres d'assurance complémentaire", estimant que les promesses n'ont pas été tenues.

Une jeune femme choisit des lunettes (illustration). ( AFP / DENIS CHARLET )

Inflation galopante des tarifs, qualité très inégales des contrats... Les pouvoirs publics doivent "remettre le secteur (des complémentaires santé) au service des assurés, notamment pour lutter contre le renoncement aux soins", estiment plusieurs associations de consommateurs. Dans un communiqué publié mardi 9 juin, la CLCV, Familles rurales, l'UFC-Que choisir et l'Unaf demandent que l'application de la loi sur la résiliation à tout moment des complémentaires santé ne soit pas repoussée et que l'Etat encadre "la lisibilité et la comparabilité des offres d'assurance complémentaire".

Selon ces associations de consommateurs, "la flambée des cotisations", qui sont selon elles passées à 700 euros en moyenne en 2020, soit une augmentation de 50% depuis 2006, et "la qualité très inégale des garanties" contribuent "aux renoncements aux soins". Ce contexte "rend d'autant plus indispensable l'entrée en vigueur de la résiliation à tout moment des complémentaires, adoptée par le Parlement en juillet 2019" , estiment les associations. "Prévue au plus tard pour le 1er décembre prochain, cette avancée pourrait être remise en cause par le lobbying des fédérations de complémentaires santé", craignent-elles L'Unocam (Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie) a confirmé au Parisien qu'une demande avait été déposée pour demander un délai de six mois dans l'application de la loi permettant de changer d'assurance afin de faire face à aux difficultés issues de la crise sanitaire. Une situation qui serait "inacceptable pour les consommateurs et les familles", estiment les associations.

Les associations de consommateurs dénoncent également le non-respect du calendrier qui imposait aux complémentaires de revoir leurs contrats pour les rendre plus lisibles et faciliter les comparaisons . Elles demandent donc à l'Etat d' " imposer une présentation harmonisée de leurs brochures, comme l'ont fait les banques depuis 2010". Elles demandent également "la distinction systématique des remboursements selon qu'ils proviennent de la Sécurité sociale ou de l'organisme complémentaire", la "généralisation de la présentation des remboursements en euros lorsque cela est possible, notamment pour l'optique, le dentaire, les soins auditifs" et "l'accès aux contrats et tarifs des complémentaires santé sans avoir à renseigner des informations personnelles".