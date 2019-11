Comparatif : les meilleurs casques audio pour enfants

Comparatif « Wirecutter ». À l'heure des smartphones, baladeurs et tablettes, les enfants portent parfois des écouteurs plusieurs heures par jour. Afin de préserver leur audition, nous avons comparé des dizaines de casques audio Bluetooth ou filaires qui limitent le volume sonore. Nous avons ensuite demandé aux enfants lesquels leur plaisaient le plus. Voici nos choix.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

Si vous connaissez un enfant qui aurait besoin d'un casque audio, le Puro BT2200 est le choix le plus à même de protéger ses oreilles en pleine croissance. Nous avons réalisé environ 80 heures de recherches, parlé à des experts de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), du CDC (Centre de contrôle et de prévention des maladies américain) et du NIDCD (Institut national sur la surdité et les autres troubles de la communication aux Etats-Unis), étudié sérieusement plus de 50 modèles de casques audio pour enfants, testé et mesuré les 37 meilleurs durant 63 heures sur plusieurs jours... Ces tests réalisés, nous sommes désormais convaincus que le Puro BT2200 est le meilleur choix. Non seulement il correspond à nos standards de tests de limitation du volume, mais il a été le seul modèle apprécié tant par les jeunes enfants que par les plus grands qui nous ont aidés à tester. Il est compatible Bluetooth, ce qui offre un meilleur contrôle du volume maximal, et filaire, ce qui permet de l'utiliser avec de nombreux périphériques. Par ailleurs, sa qualité sonore convient aux adultes.

Les casques audio pour enfants prétendent limiter le volume maximal à 85 décibels, un seuil que l'OMS considère « sûr ». Néanmoins, jusqu'à un tiers des modèles que nous avons testés ont dépassé ce volume lors du test du bruit rose, certains autorisant des niveaux beaucoup plus élevés. En poussant nos tests plus loin, nous nous sommes aperçus qu'une proportion encore plus élevée, près d'un sur deux, dépassait la limite recommandée de 85 dB lorsqu'il diffusait de la vraie musique. En outre, beaucoup de modèles testés souffraient de défauts de conception permettant à un enfant de contourner facilement leurs systèmes de limitation du volume. Vous pouvez voir le détail de notre procédure de tests plus bas. Suite à nos découvertes, le New York Times, éditeur de Wirecutter, a mené sa propre enquête (en anglais) sur la réglementation et la sécurité des casques audio pour enfants.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr