COMPAGNIE DES ALPES VA ROUVRIR SES SITES, DONT LE MUSÉE GRÉVIN ET LE PARC ASTÉRIX PARIS (Reuters) - La Compagnie des Alpes a annoncé vendredi la réouverture progressive de ses parcs d'attractions et stations de ski, fermés depuis la mi-mars en raison des mesures de confinement prises pour endiguer l'épidémie de coronavirus. En France, le Futuroscope ouvrira ses portes dès le samedi 13 juin. Cette réouverture sera suivie par celles du Parc Astérix le 15 juin, du musée Grévin à Paris le 18 juin et de Walibi Rhône-Alpes le 20 juin. Si l'Ile-de-France passe en zone verte le 22 juin prochain, France Miniature rouvrira dès le 26 juin, ajoute le groupe dans un communiqué. "La réouverture des parcs de loisirs constitue une première étape vers une reprise normale de l'activité", indique-t-il. Concernant les domaines skiables, le glacier du Pissaillas à Val d'Isère et le glacier des Deux Alpes sont accessibles depuis le 6 juin dernier, rappelle la Compagnie des Alpes. Le premier village de La Plagne ouvrira le 13 juin prochain (les autres ouvrant entre le 27 juin et le 4 juillet), la station de Tignes sera rouverte le 27 juin et les stations des Arcs, des Menuires et de Méribel le 4 juillet. (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

