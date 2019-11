Commission européenne : Thierry Breton franchit de justesse une première étape face aux eurodéputés

La commission des Affaires juridiques, chargée d'examiner la déclaration d'intérêt de l'ex-PDG du groupe de services informatiques Atos pendant 11 ans, a décidé, lors d'un vote secret par 12 voix contre 11, qu'aucune question ni audition supplémentaire n'était nécessaire le concernant.

Thierry Breton, alors PDG d'Atos, à l'Élysée, le 12 décembre 2018. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Après l'éviction de Sylvie Goulard, le nouveau candidat français à la Commission européenne, Thierry Breton, a franchi mardi 12 novembre de justesse une première étape face aux eurodéputés, qui ont estimé lors d'un vote que son profil ne présentait pas de risques de conflit d'intérêt.

La commission des Affaires juridiques (Juri), chargée d'examiner la déclaration d'intérêt de l'ex-ministre français de l'Économie - qui fut ensuite PDG du groupe de services informatiques Atos pendant 11 ans -, a décidé, lors d'un vote secret par 12 voix contre 11, qu'aucune question ni audition supplémentaire n'était nécessaire le concernant.

Le Français, qui a également dirigé Thomson et France Télécom, doit, après ce feu vert, passer une audition jeudi après-midi au Parlement européen, qui décidera ensuite de valider ou non sa candidature. Dans la foulée de M. Breton, les eurodéputés ont également approuvé mardi le candidat hongrois, Oliver Varhelyi et la Roumaine Adina Valean.

"Un passé ne veut pas forcément dire un passif"

De sources concordantes, M. Breton, désigné par le président français Emmanuel Macron pour un très large portefeuille comprenant le Marché intérieur et le numérique, a été soutenu par les Libéraux de Renew et le PPE, la droite européenne. "Le PPE a considéré que sur le plan du conflit d'intérêts, il n'y en avait pas", a déclaré l'eurodéputé français Geoffroy Didier, membre de la commission Juri. " Un passé ne veut pas forcément dire un passif" , a-t-il ajouté.

"Je sors complètement écœurée. Tout cela est d'une hypocrisie sans nom", a estimé son côté l'eurodéputée Manon Aubry (gauche radicale), qui était favorable, au même titre que les écologistes et les socialistes, à ce que M. Breton fournisse par écrit des éclaircissements supplémentaires sur sa déclaration d'intérêt.

Prenant les devants d'éventuels soupçons, le Français a annoncé avoir cédé toutes ses parts dans son ancienne entreprise Atos, qu'il a quitté le 31 octobre, ainsi que dans son ex filiale Worldline. Selon la documentation disponible auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), il disposait de 579.705 actions Atos (40 millions d'euros bruts au cours actuel) et 104.734 actions de l'ancienne filiale Worldline (environ 5,7 millions d'euros bruts).

M. Breton a également quitté les mandats qu'il exerçait au sein des conseils d'administration de Worldline, Carrefour, de l'opérateur téléphonique sénégalais Sonatel et d'une filiale française de Bank of America.

En passe de devenir le premier grand patron promu commissaire européen, il a par ailleurs annoncé qu'il se récuserait "automatiquement de toute décision de gestion financière, contractuelle ou assimilée qui concernerait directement Atos ou l'une de ses entités".

M. Breton brigue un très vaste portefeuille comprenant la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace. Ce portefeuille comprend notamment l'intelligence artificielle, les supercalculateurs ou encore la cybersécurité, autant de sujets en lien direct avec Atos.