Commission européenne : les eurodéputés valident la candidature de Thierry Breton

Les eurodéputés ont validé ce jeudi la candidature de Thierry Breton à la Commission européenne pour qu'il devienne commissaire européen au Marché intérieur et au Numérique. L'ex-ministre des Finances de Jacques Chirac remplace donc Sylvie Goulard, rejetée par les eurodéputés en octobre dernier, provoquant la colère de Macron.« J'ai hâte de me mettre au travail pour mettre en oeuvre la vision que j'ai développée devant le Parlement européen », a réagi Thierry Breton auprès . La présidence française a elle salué « une très bonne nouvelle ». Auditionné ce jeudi, Thierry Breton a promis d'être exemplaire une fois à Bruxelles, notamment concernant les risques de conflit d'intérêts. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet par les élus écologistes, de gauche radicale, d'extrême droite et socialistes, le Français a promis d'être « radical » pour éviter les soupçons. DIRECT: Audition de Thierry Breton, commissaire désigné au Marché intérieur https://t.co/pQLTuSOo2P-- Parlement européen (@Europarl_FR) November 14, 2019 « Il n'y a qu'une seule solution, être radical. Je dis bien radical », a insisté l'ancien ministre de l'Économie (2005-2007), qui devrait avoir à sa charge un large portefeuille économique comprenant plusieurs secteurs directement en lien avec son ancienne entreprise. Un « mélange des genres » selon les écologistes « Votre nomination est un mélange des genres qui crée de la confusion », lui a lancé l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint, soulignant qu'il existait un « parfait chevauchement « entre les activités d'Atos et son portefeuille de commissaire.Thierry Breton a dit son intention de se récuser sur les sujets qui concerneraient directement Atos, par exemple « des contrats » qui seraient passés avec l'UE. Il a rappelé aux eurodéputés qu'il avait déjà vendu la totalité de ses actions -pour un montant de 45 millions d'euros, selon les documents ...