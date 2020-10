Commercial, infirmière, comptable... Quels sont les métiers qui recrutent le plus ?

Selon la nouvelle édition du baromètre "Compétences et Territoires" du groupe Adecco, les publications d'offres d'emploi "repartent à la hausse dans toute la France". C'est le métier de commercial qui arrive en tête du top 10 des emplois demandés.

Une infirmière au CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 24 septembre 2020. ( AFP / LARA BALAIS )

Alors que la crise du Covid-19 devrait avoir un impact considérable sur l'emploi, avec quelque 800.000 emplois détruits cette année, selon les prévisions de l'Insee, et avec des taux de chômage qui pourrait bondir à 11% au premier semestre 2021, la nouvelle édition du baromètre "Compétences et Territoires" du groupe Adecco, dévoilée lundi 19 octobre par Le Parisien, révèle que certains secteurs retrouvent au contraire des couleurs.

Selon le leader mondial de l'intérim, qui a analysé 10 millions d'offres d'emploi issues de 9.000 sources depuis le mois de janvier, plus d'un million d'annonces ont été publiées par les entreprises entre le 15 août et le 30 septembre , en légère baisse par rapport à l'année précédente (-3%), mais avec une progression sur un an de 0,8 point de la part des CDI.

La publication des offres d'emploi "repartent à la hausse dans toute la France", souligne Adecco. Ainsi, avec plus de 60.000 offres, la Bretagne connaît une hausse de 10%, les Pays de la Loire de 1% avec près de 75.000 offres. Si elle connaissent la plus forte baisse par rapport à l'an dernier, l'Île-de-France (-11%) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (-5%) sont les régions qui recrutent le plus avec respectivement 231.328 et 157.394 offres d'emploi.

Le top 10 des métiers qui recrutent

Malgré une baisse de 5% des offres, le métier de commercial arrive en tête du top 10 des emplois les plus demandés, avec 42.315 postes proposés dans toute la France, suivi de celui d'assistant et secrétaire avec 40.429 offres, en recul de 11% et de celui de vendeur (27.820, en baissede 14%).

Parmi les postes dont la demande a explosé, on retrouve les infirmiers (17.902, + 62%, en 6e position) et les aide-soignants (11.922, +43%, en 9e position), ce qui s'explique par la tension dans les hôpitaux dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.

Dans le top 10 des postes les plus recherchés, on retrouve également les gardes d'enfants (23.698, +3%, 4e position), les comptables (23.318, +4%, 5e), les techniciens de maintenance (17.791, +3%, 7e), les mécaniciens (15.932, +5%, 8e) et les développeurs informatiques (10.933n -12%, 10e).

Le "CDI apprenant"

En France, "il y a un immense paradoxe : d'un côté, 700.000 à un million de chômeurs de plus cette année et d'un autre, 400.000 emplois non pourvus", souligne à l' AFP Alexandre Viros, le président France d'Adecco. Ainsi, le groupe spécialisé dans le travail intérimaire a annoncé lundi lancer un nouveau dispositif, le "CDI apprenant", avec pour objectif le recrutement de 15.000 personnes d'ici fin 2021 dans dix-sept métiers en tension , de l'aide-soignant au plombier-chauffagiste.

Ce nouveau dispositif s'appuie sur le socle juridique et sécurisé du CDI intérimaire qui existe depuis 2014. Son atout ? Se former à un métier pour lequel il existe des besoins de recrutement, tout en bénéficiant d'une sécurité d'emploi, en étant salarié à temps plein par Adecco.

Dans le contexte de crise économique générée par le coronavirus, "la formation est plus que jamais primordiale", insiste M. Viros. Avec le CDI apprenant, la formation débutera "dès le premier jour". Au bout, un diplôme ou une certification.

Ce sera le moyen de "créer des passerelles entre les secteurs les plus touchés par la crise et les entreprises qui recrutent", que ce soit dans les métiers de l'e-commerce, du BTP ou du secteur médical, relève le dirigeant, en invitant les candidats potentiels à se rendre en agence et à postuler. Ce peut être aussi un technicien de l'aéronautique à Toulouse qui subit un plan de restructuration. "En face de cela, explique M. Viros, il y a des besoins en fibre optique. On va le former à la fibre optique, un métier d'avenir".