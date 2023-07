Commerces vandalisés: l'Etat ouvert à des "annulations" de cotisations "au cas par cas"

Le gouvernement est ouvert à des "annulations" de cotisations sociales et fiscales "au cas par cas" pour les commerces vandalisés lors des émeutes consécutives à la mort du jeune Nahel, a annoncé mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Quand votre commerce a été entièrement brûlé, que c'est le travail de toute une vie qui est réduit en cendres, il faut que l'Etat soit à votre côté et qu'il puisse y avoir des annulations de charges sociales ou fiscales au cas par cas pour les commerçants les plus touchés", a-t-il insisté lors d'un déplacement dans l'Essonne.

"Je veux que nous allions, sur l'ensemble des commerçants, regarder comment nous pouvons étaler les charges sociales, voire reporter le paiement des charges sociales et fiscales", a encore affirmé Bruno Le Maire, à l'occasion d'une rencontre avec des commerçants touchés par des dégradations liées aux émeutes urbaines.

"Pour les commerçants les plus touchés, nous pourrions considérer des annulations de charges sociales et fiscales", a-t-il conclu tout en rappelant les mesures de soutien annoncées mardi par la fédération France Assureurs.

"A la demande du gouvernement, les assureurs ont accepté de reporter de 5 jours à 30 jours le délai pour faire sa déclaration de sinistre. Ils ont également accepté (...) de considérer des réductions de franchise pour les commerçants indépendants qui auraient été les plus touchés et se sont engagés à avoir une indemnisation la plus rapide possible", a énuméré Bruno Le Maire.

Selon France Assureurs, 5.800 sinistres avaient été déclarés mardi matin à la suite des émeutes, à la fois par les professionnels et les particuliers.

Le montant des dégâts pour les entreprises a été évalué à "plus d'un milliard d'euros" par le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux.