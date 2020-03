Commerces, professions libérales... : à qui profitera le report ou la suspension des loyers ?

Tout est à l'arrêt. Sauf les échéances de paiement auxquelles doivent faire face les commerces ayant baissé le rideau depuis le 17 mars, jour de l'entrée en vigueur des mesures de confinement. Dans cette période tourmentée, des gestes de solidarité se manifestent ici et là pour venir en aide aux entreprises. La CDC (Caisse des dépôts et consignations) et les fédérations de bailleurs ont appelé leurs adhérents pour suspendre les loyers arrivant à échéance en avril, et la fédération des centres commerciaux a invité les bailleurs à en faire de même pour les commerçants qu'ils accueillent.

Le législateur est lui aussi venu au secours des commerçants, déjà confortés par la promesse d'Emmanuel Macron de ne livrer « aucune entreprise au risque de faillite ». La loi d'urgence sanitaire publiée au Journal officiel le 24 mars offre une bouée de sauvetage aux « microentreprises ». Celles-ci pourront bénéficier d'un report ou d'un étalement du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux, promet le texte.

Or, confrontés à de graves pertes de trésorerie, nombre de commerçants réclament l'effacement pur et simple des loyers et des charges pendant la période d'inactivité, en invoquant notamment la force majeure. Sont-ils dans leur droit ? Quelles sont les sorties de secours juridiques de ce tunnel économique ? Les réponses de Xavier Hugon, avocat

