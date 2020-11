Commerces: l'AMF critique Le Maire, Faure (PS) dénonce l'"incohérence" du gouvernement

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, le 21 octobre 2020 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le patron de l'Association des maires de France (AMF) a exigé lundi du ministre Bruno Le Maire qu'il "retire ses propos" sur les élus qui prennent des arrêtés d'ouverture des petits commerces en plein confinement, tandis que le PS a dénoncé l'"incohérence" du gouvernement sur ce sujet.

Le ministre de l'Economie a dénoncé dimanche "cette poignée de maires irresponsables qui prennent des arrêtés contraires aux décisions prises par l'Etat pour protéger la sécurité sanitaire des Français". Ces élus "pensent qu'ils soutiennent les commerçants. En réalité, ils menacent la santé des Français", avait-il affirmé.

"Je demande à M. Le Maire de retirer ces propos", a réagi lundi Philippe Laurent, maire (UDI) de Sceaux et secrétaire général de l'AMF, "extrêmement choqué". "Traiter ainsi les maires (...), qui sont auprès des populations, c'est une faute politique", a-t-il ajouté sur Sud Radio.

"Ce gouvernement ne sait pas faire confiance". Or "il faut faire confiance aux acteurs locaux" qui sont en mesure, selon lui, de "mettre en place des processus qui permettraient de rouvrir, dans certaines conditions, les commerces de centre-ville".

Il a salué la décision de fermeture des rayons dits non essentiels des grandes surfaces, qui "rétablit au moins une partie de l'équité" avec les petits commerces, en soulignant toutefois que la question du "commerce en ligne, qui va probablement prospérer", reste entière.

M. Laurent a à cet égard souligné les difficultés sur le plan juridique d'une "interdiction de la vente en ligne" pure et simple, qui empêcherait les petits commerçants de déployer le système de "click and collect", et a plaidé plutôt pour l'instauration d'une "taxation à la livraison".

En Ile-de-France, la présidente de région (Libres!) Valérie Pécresse a demandé que "très vite, si le contexte sanitaire le permet, les préfets puissent prendre des dérogations pour des réouvertures de petits commerces".

"Je ne suis pas dans la désobéissance civile" mais il faut "entendre la colère et le désespoir de ces petits commerçants qui commençaient à peine à reprendre pied" après le premier confinement, a-t-elle plaidé.

A gauche, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a dénoncé sur France 2 "l'incohérence" de la décision du Premier ministre Jean Castex de laisser fermés les petits commerces mais de bloquer l'accès aux rayons de produits non-essentiels dans les grandes surfaces, au seul profit d'Amazon selon lui.

M. Faure s'est interrogé sur la définition des produits essentiels en prenant l'exemple des vêtements pour les enfants et des livres. Il a d'ailleurs réclamé la réouverture des librairies car le "livre est un bien essentiel, qui fait partie des oeuvres de l'esprit", surtout en cette période où on défend la liberté d'expression.

Questionné sur les maires qui ont pris des arrêtés, il a jugé que "ça n'est pas la bonne solution" mais a dit "comprendre le geste" qui vise à "créer le débat et pousser le gouvernement à prendre les bonnes décisions".

Il a aussi plaidé pour que le gouvernement laisse aux préfets la possibilité d'ouvrir des petits commerces, et a proposé d'instaurer "une taxe exceptionnelle sur les GAFA qui permette d'aller abonder un fonds de solidarité en faveur de ceux qui sont obligés de fermer aujourd'hui".

el-ggy/spi