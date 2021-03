Commerces fermés : la liste pourra évoluer "si besoin", assure Bruno Le Maire

Toutes ces mesures doivent permettre "d'éviter des regroupements de personnes dans des lieux clos", a expliqué le ministre de l'Economie, qui a défendu "une solution de compromis".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Alors que le confinement allégé auquel sont soumis un tiers des Français depuis samedi a commencé par un couac sur l'attestation de sortie et des interrogations sur les commerces fermés et ouverts, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a défendu lundi 22 mars sur RTL une "solution de compromis".

Le ministre a ainsi expliqué que l' objectif des mesures prises par le gouvernement est de " limiter la circulation des personnes dans des lieux clos ". Selon lui, "autoriser les Français à prendre l'air, en évitant qu'ils se regroupent dans des magasins, les grandes surfaces et les grands centres commerciaux est une solution de compromis." "Je n'ai pas la prétention de dire qu'elle est idéale", a ajouté Bruno Le Maire. "Je ne dis pas que c'est parfait, je le reconnais volontiers. Toutes ces mesures permettront d'éviter des regroupements de personnes dans des lieux clos. Je suis persuadé qu'elles auront un impact sur la situation sanitaire. Est-ce qu'il sera suffisant ? Je ne le sais pas", a-t-il poursuivi.

" Nous accompagnerons chacun des commerces qui est condamné à la fermeture ", a ajouté le locataire de Bercy, évoquant notamment des liquidations de stocks hors période de soldes et des "compensations financières supplémentaires" pour "tous ceux pour lesquels l'indemnisation du fonds de solidarité ne serait pas suffisante".

Bruno Le Maire a également confirmé que des adaptations pourraient être faites , alors que les commerçants dénoncent des décisions injustes, entre ceux qui peuvent rester ouverts, comme les fleuristes et les salons de coiffure, et ceux qui ne le peuvent pas comme les instituts de beauté. "Nous allons regarder chacun des cas, des situations pour faire évoluer, si besoin, les fermetures et ouvertures", a expliqué le ministre.

Dimanche, le ministre délégué aux PME, Alain Griset, avait déjà indiqué que la liste des commerces autorisés à rester ouverts était regardée "au cas par cas" et pourra évoluer lorsqu'il y a une "aberration". "On va éviter tous les jours de modifier les règles. Mais si jamais vraiment il y a une aberration, c'est possible, on ne sait jamais, on regardera positivement", avait-il expliqué.

Vingt-et-un millions d'habitants sont soumis depuis samedi et pour au moins quatre semaines à un nouveau confinement, certes plus léger que lors des deux épisodes de 2020. Le changement le plus visible concerne la fermeture de 90.000 commerces jugés non essentiels. Parmi ceux qui peuvent rester ouverts figurent toutefois les fleuristes et magasins de plantes, les chocolatiers, les magasins de musique et les salons de coiffure. Les boutiques de vêtements, elles, ont dû fermer mais peuvent continuer à pratiquer du "click & collect", où les clients peuvent commander en ligne et récupérer leur achat sur place.