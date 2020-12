Commerces : 430 millions d'euros de loyers abandonnés ou reportés depuis début 2020

Opposés lors du premier confinement, bailleurs et commerçants multiplient les tentatives de conciliation, face à une activité économique ravagée par la crise sanitaire.

(illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Après le choc du printemps et des longues semaines de reconfinement à l'automne, les commerces non-essentiels ont pu rouvrir leurs portes depuis samedi dernier, tandis que les restaurateurs doivent encore garder leurs établissements fermés. Les mois de paralysie, avec une activité et un chiffre d'affaires réduits à néant, pèsent lourd malgré les annonces de soutien de l'exécutif. Début novembre, Bruno Le Maire avait incité les bailleurs à "renoncer à leur loyer de novembre". "Je demande aux grandes foncières d'y renoncer et je dis aux petits bailleurs 'ne vaut-il pas mieux renoncer à un loyer de novembre que vous ne toucherez peut-être jamais?'", avait ainsi déclaré le ministre de l'Economie, le 9 novembre dernier.

Jusqu'à un tiers du chiffre d'affaires des foncières amputé

Un mois plus tard, la Fédération des sociétés immobilières et foncières (Sfif), qui regroupe foncières et filiales des assureurs, évalue à 430 millions d'euros les abandons et reports de loyers consentis depuis le début de l'année.

"Entre ces abandons et les impayés assez massifs du troisième trimestre, le manque à gagner atteint entre un quart et un tiers du chiffre d'affaires des foncières. C'est gigantesque", détaille Jacques Ehrmann, le président du Centre national des centres commerciaux, dans les colonnes du Figaro .

Variation en % du PIB et de la consommation des ménages en 2020 par rapport à la situation d'avant la crise sanitaire, selon l'Insee ( AFP / )

Depuis le mois de mars, le secteur de l'assurance a déployé diverses mesures de soutien à l'économie, qui vont d'une contribution de 400 millions d'euros au fonds public de soutien aux PME à un programme d'investissement de plus d'un milliard d'euros, en passant par diverses initiatives prises individuellement par les compagnies. Au total, ces mesures individuelles et collectives représentent 3,8 milliards d'euros d'engagements. Mais les assureurs sont accusés depuis le début de la crise sanitaire de ne pas en faire assez et des dizaines de contentieux entre restaurants et assureurs sur la couverture des pertes d'exploitation, qui sont rarement couvertes, ont été portées devant les tribunaux.