Commerce spécialisé: des secteurs tous affectés mais diversement par la crise en 2020

Le premier bilan des ventes de l'année 2020 pour le commerce spécialisé dessine une image contrastée et variable selon les différents secteurs malgré un rebond en décembre, avec notamment une chute de 27,5% de l'activité dans la chaussure, indique vendredi la fédération patronale du secteur.

Dans un communiqué, Procos assure que le chiffre d'affaires de ses membres a reculé globalement de 18% tout au long de l'année 2020, marquée par la crise économique qui a succédé à l'émergence de la pandémie de Covid-19, malgré un mois de décembre encourageant lors duquel les ventes ont progressé de 12%.

"Si certains secteurs ont bénéficié d'une forte dynamique de consommation à l'issue des deux confinements et réussi à rattraper un peu du chiffre d'affaires perdu durant les phases de fermeture, il n'en est pas du tout de même pour d'autres qui restent très en retrait", poursuit Procos.

La fédération patronale cite le sport (cumul annuel à -4,5%), l'alimentaire spécialisé (-7%) ou l'équipement de la maison (-8%) parmi les secteurs qui ont limité la casse et la chaussure (-27,5%), les bijoux (-23%), l'équipement de la personne (-22,7%) et la beauté-santé (-22%) parmi ceux qui ont sombré.

Passée une première quinzaine de décembre "très dynamique" Procos déplore encore que "la fréquentation des points de vente se soit beaucoup dégradée à l'approche de la fin du mois".

Dans ce panorama morose provoquée par la répétition des confinements et des mesures restrictives, Procos note avec satisfaction que les ventes en ligne des enseignes ont progressé de 80% en rythme annuel même si cette embellie ne permet de récupérer que "3 à 4%" de la baisse d'activité en magasin.

Concernant la restauration d'une part et les salles de sport/cinéma d'autre part, les patrons d'enseignes assurent que de nombreuses chaines ont respectivement perdu au minimum 50% et 70% d'activités au long de l'année écoulée.

"Pourtant, ces grands réseaux qui font vivre des milliers de salariés partout en France, sont exclus des aides gouvernementales qui ne s'appliquent qu'aux TPE et PME", poursuit Procos, qui appelle à trouver rapidement "des solutions avec le gouvernement, les bailleurs, les banques et les assureurs", sans plus de précision.

Procos se présente comme la fédération représentative du commerce spécialisé, qui représente 60.000 points de vente et emploie 750.000 personnes.