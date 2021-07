Commerce : fort rebond en 2021, au dessus du niveau d'avant-crise

Les fermetures des commerces non essentiels pour combattre l'épidémie de Covid-19 ont eu "un impact très différent en 2020 et 2021", relève l'Insee.

Les ventes des commerces en France ont dépassé au 1er trimestre 2021 celles de deux ans plus tôt, selon une étude publiée jeudi par l'Insee qui souligne aussi un plus faible impact des fermetures contraintes en 2021 qu'en 2020. Les ventes dans le commerce de gros non alimentaire s'inscrivent en hausse de 4% par rapport au premier trimestre 2019, et de 7% dans le commerce de détail alimentaire, détaille l'Institut national des statistiques. Dans le même temps, "les ventes à distance des commerçants qui vendent essentiellement sur internet" bondissent de 31% au-dessus de leur niveau du premier trimestre 2019.

Adaptation aux restrictions

D'après les dépenses de carte bancaire analysées par l'Insee, les fermetures des commerces non essentiels pour combattre l'épidémie de Covid-19 ont eu "un impact très différent en 2020 et 2021". Ainsi durant le troisième confinement du 3 avril au 19 mai 2021, "les dépenses dans l'habillement sont en moyenne très inférieures à leur niveau de la période équivalente de 2019 (-56%), mais la baisse est beaucoup moins prononcée qu'entre le 17 mars et le 11 mai 2020", durant le premier confinement (-85%), selon l'institut. Dans les magasins de quincaillerie, les dépenses par carte bancaire sont même "supérieures de 19% pendant la fermeture de 2021 par rapport à 2019, alors que la fermeture de 2020 avait réduit leur niveau de moitié".

Ce rebond des ventes des commerces depuis le début de l'année fait suite à un recul en 2020 lorsque, dans un contexte de baisse historique du PIB en France (-7,9%) et de recul de la consommation des ménages (-7,1%), les ventes du commerce de détail avaient baissé de 3%, interrompant une décennie de croissance régulière, rapporte encore l'Insee dans son étude. A l'inverse, les ventes des commerçants qui vendent principalement sur internet avaient elles au contraire connu une croissance de 7,5% l'an dernier, en profitant de la fermeture des magasins non essentiels durant les deux périodes de confinement du printemps et de l'automne. Enfin, l'emploi salarié du commerce a fléchi de 1% en 2020, mais a mieux résisté que l'ensemble du secteur tertiaire marchand hors intérim (-2,4%), toujours selon l'Insee.