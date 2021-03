Commerce en ligne : les litiges ont augmenté de plus de 35% avec la crise du Covid-19

"L'augmentation spectaculaire des transactions dans ce secteur s'est traduite par une augmentation tout aussi spectaculaire des litiges", explique le cofondateur de la plate-forme Litige.fr qui traite les plaintes de clients lésés.

L'entrepôt d'un site de commerce en ligne. ( AFP / GEORGES GOBET )

Commande non livrée, refus de remboursement, pratique commerciale abusive... Avec la crise du Covid-19, le commerce en ligne a connu une forte progression, s'accompagnant d'une augmentation des litiges, révèle Le Parisien , mercredi 24 mars, s'appuyant sur des chiffres de la plate-forme Litige.fr qui traite les plaintes de clients lésés.

Ainsi, les dossiers liés à la "consommation" (achats/ventes, e-commerce, opérateurs de Télécom/Internet/TV, prestations de service...) ont représenté plus de la moitié (53,6%) des recours juridiques lancés par la plate-forme en 2020, soit une hausse de 33,5 % par rapport à 2019, pour un enjeu financier moyen de 384 euros. Parmi eux, les recours juridiques liés au e-commerce ont augmenté de 36,6%. Les commandes non livrées ou avec beaucoup de retard ont représenté 39% des motifs de recours, les refus de remboursement d'une vente annulée 15%, les pratiques commerciales abusives 11% et les commandes non conformes 6%.

"Avec la crise sanitaire, tous les derniers réfractaires au e-commerce ont dû s'y mettre. Forcément, l'augmentation spectaculaire des transactions dans ce secteur s'est traduite par une augmentation tout aussi spectaculaire des litiges", commente Yoni Ohana, le cofondateur de la plate-forme, dans les colonnes du quotidien.

Parmi les enseignes e-commerce les plus mises en cause en 2020 par les clients de Litige.fr, on trouve plutôt des acteurs reconnus du secteur tels que Cdiscount, Amazon, Fnac Darty ou encore Conforama. Les enseignes FitTrack, yakarouler, OOGarden, menzzo.fr, Veepee et showroomprive.com complètent le top 10 des enseignes les plus mises en cause.

Selon la plate-forme, la "consommation" est la seule catégorie où les litiges ont augmenté. Dans les autres domaines tels que le travail ou le logement, le nombre de recours a eu tendance à stagner voire à reculer. "Nous avons constaté une forme d'attentisme de la part des Français qui ont préféré remettre à plus tard la résolution de certains litiges : cela peut être ce locataire qui préfère attendre la fin de la crise sanitaire pour réclamer à son propriétaire de réaliser enfin les travaux promis, ou bien ce propriétaire qui patiente encore un peu pour exiger le paiement des loyers impayés", explique Yoni Ohana auprès du Parisien .