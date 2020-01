Commerce : Donald Trump menace de surtaxer les voitures européennes

Après sa sortie sur le climat au Forum de Davos en fustigeant les « prophètes du malheur », Donald Trump est revenu ce mercredi sur l'un de ses sujets de prédilection : le rééquilibrage des relations commerciales américaines avec l'Europe.« Il est très très dur de traiter avec l'Europe. Ils tirent avantage de notre pays depuis des années. Si nous n'aboutissons pas à quelque chose en termes de négociations commerciales, je prendrai des mesures, et ce sera des taxes très élevées sur leurs automobiles et autres produits importés dans notre pays », a-t-il lancé dans un entretien accordé à la chaîne CNBC en marge du Forum. En d'autres termes, les Européens ont intérêt à abandonner leurs projets de taxe sur les entreprises du numérique et de signer un accord commercial avec Washington.Cette taxe imposée par Paris sur les activités du secteur numérique, est vivement critiquée par Washington qui menace de surtaxer l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français. « Je voulais attendre d'en finir avec la Chine »Après un entretien entre les présidents français Emmanuel Macron et Donald Trump ce week-end, la France avait indiqué envisager de « suspendre » cette année le prélèvement de cette taxe afin d'éviter les sanctions américaines, mais aussi pour se donner plus de temps pour trouver un accord mondial au sein de l'OCDE. D'autres pays ont emboîté le pas de la France : l'Autriche et l'Italie ont introduit une taxation nationale, l'Espagne et le Royaume-Uni y réfléchissent également.Par ailleurs, le président américain a rencontré, mardi, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en vue d'engager des discussions pour un « accord commercial » bilatéral. « Si nous ne pouvons pas faire d'accord commercial, nous devrons mettre une taxe de 25 % sur leurs voitures », a-t-il prévenu dans une autre interview à la chaîne Fox News.Ces menaces interviennent ...