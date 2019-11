Comment Wikipédia s'organise pour combler ses manques

Pas assez de contenus sur les femmes, sur l'Asie, ou sur certains lieux... Pour rendre l'encyclopédie plus représentative, les wikipédiens lancent diverses initiatives.

« Ce mois de novembre est le mois asiatique de Wikipédia. Participez au concours et gagnez une carte postale venant de l'Asie. » Tel est le message qu'ont pu découvrir les internautes qui, en ce mois de novembre, ont consulté une page de l'encyclopédie liée à l'Asie. Le concours : écrire quatre articles en lien avec le continent asiatique. La récompense : une carte postale et un titre d'« ambassadeur asiatique de Wikipédia » pour les plus productifs. L'objectif : « améliorer la quantité et la qualité des articles concernant les pays et les régions d'Asie », peut-on lire sur la plate-forme.

Wikipédia, à l'échelle mondiale, manque de contenus relatifs à ce continent. Mais connaît aussi d'autres carences, sur d'autres thématiques, qu'il cherche à combler avec différentes initiatives, comme cet « edit-a-thon ». Contraction de « edit » (modifier) et « marathon », ce type d'événement consiste à promouvoir, sur un temps donné, la création et l'amélioration de pages en rapport avec une thématique spécifique. Et ça marche : depuis sa création, en 2015, le mois asiatique de Wikipédia a permis d'ajouter plus de 20 000 articles dans plus de cinquante langues.

« Améliorer la diversité sur Wikipédia »

« Les contributeurs se réunissent [sur le forum du site] pour identifier les sujets qui manquent dans Wikipédia ou qui ont besoin d'être améliorés », explique une porte-parole de la Fondation Wikimédia, l'organisme à but non lucratif qui héberge Wikipédia. Les « edit-a-thons ont régulièrement contribué à améliorer la diversité et la représentation sur Wikipédia », souligne-t-elle.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr