Comment We Are the Champions est devenu un hymne du football

Composée par Freddie Mercury en 1977, "We Are the Champions" fait toujours chavirer les winners du monde entier. Retour sur l'histoire d'une chanson devenue un hymne universel du football.



"Je n'ai pas pu dormir de la nuit"

Éric Di Meco en pleurs. Ça n'a pas dû arriver souvent. Ce 26 mai 1993 à Munich, au moment de soulever la première Ligue des champions de l'histoire du football français, le défenseur central olympien ne peut contenir ses larmes. Moment choisi par les 25 000 supporters marseillais pour chanter, à l'unisson, la chanson de la victoire : "We Are the Champions". Bernard Casoni, remplaçant de cette finale contre l'AC Milan, en aurait encore des frémissements : "" Ce ne sont pas les seuls. Depuis le début des années 1980, le morceau est devenu la bande son officielle de tous ceux qui soulèvent une coupe. La légende urbaine voudrait d'ailleurs que le titre de Queen ait été écrit en hommage à la victoire desde Bobby Charlton au mondial 1966. Faux, répond Lesley Ann-Jones, la biographe officielle de Freddie Mercury. Qui confirme, en revanche, que le titre lui a été inspiré par une équipe de foot : Liverpool. Ou plutôt ses supporters.Ce 29 mai 1977, ils sont nombreux au Bingley Hall de Stafford. Coincée entre Wolverhampton, Stoke-on-Trent et Birmingham, dans les West Midlands, cette salle de concert à la mode dans lesa déjà vu passer les Rolling Stones, Pink Floyd ou encore les Who. Au moment de saluer Queen, pas question donc de se contenter de brailler : "" Pour le traditionnel rappel, le public entonne l'hymne des, "You'll Never Walk Alone", composé originellement par la doublette américaine Richard Rodgers-Oscar Hammerstein. Et file la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com