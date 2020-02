Comment Washington entend se ressaisir en Afrique

Aéroport international de Bole à Addis-Abeba, en Éthiopie. L'un des plus grands d'Afrique, inauguré en janvier 2019 par le Premier ministre Abiy Ahmed, il a été construit par le groupe chinois China Communications Construction Company (CCCC), comme nombre d'infrastructures dont le pays s'est doté ces dernières années. C'est là qu'a atterri mardi soir le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui vient d'achever une tournée africaine assez inédite pour un haut responsable américain. Pour le quotidien burkinabè Le Pays,« le président américain, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais force est de reconnaître qu'il est en phase avec ses promesses de campagne. L'une d'elles est de n'avoir pas fait de l'Afrique sa priorité ». Une analyse qui revient dans de nombreux médias africains alors que l'ancien directeur de la CIA ne s'est pas privé de donner un coup de griffe en direction de son grand rival : la Chine. Il a longuement mis en garde contre les « promesses creuses » des régimes autoritaires et vanté le secteur privé américain comme une alternative.Lire aussi L'Afrique face à la nouvelle route de la soieLire aussi Dette et colonisation de l'Afrique : ces peurs que réveille la ChineUne présence économique loin derrière la ChineCe que Mike Pompeo a réalisé est que l'Éthiopie est un partenaire clé pour la Chine. Il a même rencontré le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, au siège de l'UA? construit...