Comment Washington a caché pendant des années le désastre afghan

Manipulation des faits, distorsions, mensonges et, au final, un désastre qui a coûté la vie à 2 300 soldats américains et des centaines de milliers d'Afghans. C'est le bilan que fait le Washington Post des dix-huit années de guerre en Afghanistan. Une enquête fondée sur une série de documents jusqu'ici confidentiels. Les informations du quotidien proviennent des notes de Donald Rumsfeld, l'ancien secrétaire à la Défense de George Bush, ainsi que des entretiens avec plus de 400 personnes impliquées directement dans le conflit : généraux, ambassadeurs, diplomates?Tous s'y montrent particulièrement honnêtes puisque leurs témoignages ne devaient pas être rendus publics. Le Post passe en revue les innombrables erreurs accumulées depuis le début et montre qu'« il n'y avait pas de consensus sur les objectifs de guerre et encore moins sur comment mettre un terme au conflit ».Les étrangers lisent Les Cerfs-volants de Kaboul dans l'avion et ils pensent qu'ils sont des experts sur l'AfghanistanAu départ, l'intervention en Afghanistan visait à anéantir Al-Qaïda. Mais une fois que la mission a été à peu près accomplie, c'est devenu beaucoup plus flou. Place alors aux « stratégies contradictoires et aux buts inatteignables », qui changeaient au gré des saisons. Certains responsables américains voulaient peser sur le rapport de force régional entre l'Iran, le Pakistan, l'Inde? D'autres rêvaient de créer une démocratie....