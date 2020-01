« ?Madame, les gens qui achètent le journal, ils sont trop pauvres pour avoir une télé? ?? » Le timbre, fluet, est celui d'une élève de sixième. Sa question est totalement dénuée de malice. Elle attend une réponse, les yeux ronds, cheveux emmêlés. Et reprend?: « ?Comment vous faites pour fabriquer les rumeurs que vous écrivez dans le journal? ?? » À l'automne 2018, j'entame une résidence d'éducation aux médias à Roubaix, principalement financée par l'antenne régionale Hauts-de-France du ministère de la Culture. Durant plus de six mois, je vais me rendre quotidiennement dans différents établissements de la ville ? écoles primaires, collèges, lycées et centres sociaux ? pour rencontrer les jeunes. Pour leur parler de mon métier, journaliste, et imaginer avec eux et leurs professeurs différents projets?: ensemble, nous allons tourner des portraits vidéo, monter des journaux télévisés et radio et recueillir des témoignages dans différents quartiers.Alpacino, Bradley et les autresOn m'avait mise en garde : ce serait « ?particulier? ». Sur les quelque 50 établissements publics que compte la ville, seules deux écoles et une maternelle ne sont pas classées en réseau d'éducation prioritaire renforcée (REP+ ) par l'Éducation nationale. Dans chaque classe, je rencontre des prénoms peu usités ? Alpacino, Jihad, Bradley ? et des élèves confrontés à d'immenses difficultés.Roubaix n'a rien d'un...