Comment vivre dans un monde effondré ? Un débat du Monde Festival

Les partisans de la thèse de l'effondrement de notre société thermo-industrielle sont de plus en plus nombreux. Jean Hegland, Corinne Morel Darleux et Pablo Servigne sont venus imaginer ce scénario apocalyptique au Monde Festival.

Ils se définissent comme « collapsologues », « effondristes » ou « transitionneurs ». Malgré leurs divergences terminologiques, une thèse les rassemble : celle de l'effondrement, la disparition imminente et brutale de notre civilisation thermo-industrielle, fondée sur les énergies fossiles.

Dans ce scénario apocalyptique, les infrastructures n'existent plus à grande échelle, ni les institutions telles que nous les connaissons. La dernière goutte de pétrole a été brûlée, la nourriture et l'eau potable se sont raréfiées, la lumière électrique, les ordinateurs et les voitures apparaissent comme des luxes. Comment vivons-nous ?

Jean Hegland, romancière américaine et ancienne professeure de lettres, Corinne Morel Darleux, conseillère régionale d'opposition en Auvergne-Rhône-Alpes et l'une des principales représentantes de l'écosocialisme en France, et Pablo Servigne, auteur de Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes (Seuil, 2015), en ont débattu le 6 octobre à l'Opéra Bastille. Une rencontre animée par Audrey Garric, journaliste au Monde.

