Comment Tiffany a déplacé une fortune ni vu ni connu

Des dizaines d'agents de sécurité, des centaines de caméras et des millions de dollars de bijoux. Ce qui pourrait sonner comme l'introduction d'un film hollywoodien de braquage est en fait le récit d'un déménagement hors norme : celui du bijoutier Tiffany, dont les locaux new-yorkais sont en rénovation depuis dimanche. Alors, pour permettre au magasin de la Cinquième Avenue de faire peau neuve, les bagues, colliers et autres diamants ont dû être soigneusement empactés. Et surveillés.Pour emmener ce véritable trésor jusqu'à son emplacement temporaire, l'ancien magasin Nike, situé à quelques mètres de distance, les responsables de l'institution n'ont pas lésiné sur les moyens : 30 agents de sécurité ont été mobilisés pour surveiller les 114 179 bijoux. Même la police de la ville était sur le pont, veillant, sur le trottoir, sur l'imposant magot. Un dispositif humain qui s'ajoutait aux 300 caméras déjà en place dans le magasin originel, et presque autant dans la boutique provisoire, surveillées par l'?il attentif d'autres agents de sécurité. Lire aussi Tiffany & Co célèbre 180 ans de créationUne surveillance même sur les réseaux sociauxTiffany avait par ailleurs fait installer, devant l'entrée de son magasin iconique, une imposante tente destinée à dissimuler l'opération. Les employés du célèbre bijoutier, eux, avaient reçu consigne de ne pas ébruiter le déménagement. Et, surtout, de ne rien publier sur les...