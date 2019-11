Comment sont calculées la date et l'heure de la Journée de l'égalité salariale

DERRIÈRE LE CHIFFRE - Les Françaises « pourraient s'arrêter de travailler le 5 novembre à 16 h 47 » pour protester contre l'écart des salaires entre les femmes et les hommes.

Selon le collectif féministe Les Glorieuses, les Françaises travaillent bénévolement à partir de ce mardi et jusqu'à la fin de l'année. Pour rattraper la différence de salaires entre hommes et femmes, ces dernières « pourraient s'arrêter de travailler le 5 novembre à 16 h 47 », avance le collectif, qui s'inspire d'une initiative islandaise.

Pourquoi cette date et cette heure ?

Le collectif explique s'être appuyé sur un chiffre fourni par Eurostat, l'organisme de statistiques de l'Union européenne, qui établit que « les Françaises gagnent 15,4 % de moins que les hommes ».

Sur la base de journées de sept heures et avec cinq semaines de congés, le collectif a ensuite appliqué ce rapport au nombre de jours ouvrés en 2019 (251 jours, en excluant les week-ends et les jours fériés). On arrive alors à un total de 38,65 jours ouvrés « non payés » pour les femmes. En retranchant ce total aux jours ouvrés à partir du 31 décembre, le collectif a abouti à la date du 5 novembre à 16 h 47.

Plusieurs mesures des inégalités salariales

Sauf que la donnée de départ - 15,4 % d'écart salarial - est elle-même sujette à débat. Pour l'Institut national de la statistique et des études économique (Insee), dont les chiffres les plus récents ne prennent en compte que le secteur privé, cet écart est de 18,5 %. Pour l'OCDE, il est de 9,9 %. Il est difficile d'avoir une réponse unique, puisque, en fonction des organismes ou des institutions, les méthodes pour calculer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes diffèrent sensiblement (salaire brut ou non, équivalent temps plein ou contrats, moyenne ou médiane, etc.).

