Comment Shrewsbury a résisté au grand Liverpool

Shrewsbury Town, pensionnaire de D3 britannique, a réussi l'exploit de tenir Liverpool en échec (2-2) à l'occasion du quatrième tour de FA Cup, dimanche. Comment ? En tuant le game des surnoms, en écrasant tout le monde au Scrabble et en s'appuyant sur de vrais globe-trotters, tout simplement.

Scrabble et salopards

Oui, Liverpool avait ses raisons pour négliger son quatrième tour de FA Cup contre Shrewsbury ce dimanche. Mais non, cela ne suffira pas à minimiser le plantage des. D'abord, parce que quand on prétend être le meilleur club d'Europe et du monde, ça fait tache d'être malmené à ce point par un club sans références et au budget dérisoire (7,7 millions d'euros). Ensuite, parce que lessouffrent énormément de la comparaison avec Manchester City et United, dont les équipes B ont balayé leur adversaire respectif Fulham (4-0) et Tranmere (6-0) avant eux dimanche. Et enfin, parce que lesn'alignaient pas non plus l'équipe benjamins qu'ils avaient dû balancer au front contre Aston Villa en League Cup (0-5). Dans le onze de départ contre Shrewsbury se trouvaient par exemple Fabinho, Dejan Lovren, Joël Matip ou Divock Origi... des tauliers qui, même s'ils revenaient presque tous de blessure, auraient dû empêcher Liverpool de se couvrir de honte en se faisant remonter de deux buts.Alors comment expliquer la déconvenue des? La puissance de son adversaire du soir ? Soyons sérieux. Shrewsbury Town n'est certes pas une petite structure amatrice de labritannique, mais on parle bien d'une équipe qui n'a jamais vu plus haut que la League One (D3). Et honnêtement, comment prendre au sérieux une formation dont le blason est composé de lions qui tirent la langue ? Pauvres joueurs de Liverpool, qui pensaient tranquillement assister à un amusant spectacle de cirque du dimanche soir... Quoi qu'il en soit, les(actuels seizièmes de leur championnat), avaient quand même quelques arguments à faire valoir.