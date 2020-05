Comment se passe le confinement pour les gardiens de but ?

Footballeurs à part, les gardiens de but vivent généralement un confinement différent des joueurs de champ. Sur le plan psychologique, en raison de leur poste qui les habitue plus ou moins à la solitude. Et sur le plan physique, pour lequel ils doivent se montrer inventifs afin d'entretenir leurs réflexes et autres spécificités liées au rôle du portier.

Appuis, parades et vision au programme

La vidéo, publiée par la maman journaliste du protagoniste, a fait le tour de Twitter en un temps record. Elle met en scène l'entraînement de Nathan Fanagan, jeune gardien de but irlandais de onze ans, obligé de transformer un mur en partenaire en cette période de confinement. Très vite, les réactions s'enchaînent., félicite Peter Schmeichel alors que David de Gea, embraye, de son côté, Jack Butland. David Seaman, Ben Foster, Tom Heaton ou encore Juan Mata applaudissent eux aussi l'initiative. Jusqu'à ce que Leeds invite carrément le gamin à une séance, lui qui adore Marcelo Bielsa et se présente en fan absolu du club. De quoi donner des idées à ses confrères bien plus matures ?C'est que le confinement des portiers ne peut pas ressembler exactement à celui des joueurs de champ, du point de vue des activités sportives., confirme Christophe Lollichon, actuel responsable des gardiens de Chelsea qui prépare des séances axées sur l'aspect visuel et la réaction.