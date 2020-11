Comment se comporte Liverpool et sa défense, sans Virgil van Dijk ?

Comme se débrouille Liverpool, amputé de son patron défensif Virgil van Dijk depuis sa grosse blessure subie face à Everton ? Pas si mal, si l'on se fie aux statistiques concernant son arrière-garde. Mais au vu de l'effectif limité des Reds dans ce secteur, la difficulté devrait se trouver dans la durée.

Manchester CityLiverpool le 08/11/2020 à 17:30 Premier League

Vidéo

Un soldat qui ne se relève pas, une grimace affichée sur le visage et une angoisse générale. Sur la pelouse d'Anfield Road, à la 30minute de Liverpool-Midtjylland (deuxième journée de Ligue des champions, dans le groupe I), Jürgen Klopp se met sérieusement à flipper. Son Fabinho, celui qui lui est très cher en ce moment, vient de se blesser et doit être remplacé., le Brésilien est suppléé par Rhys Williams. Un petit gars de 19 ans formé au club qui a plus de cheveux que de lignes sur son Wikipédia, qui n'a pas de photo sur ce même compte et qui n'est même pas intégré dans le jeu