Comment s'organiser pendant la grève du 5 décembre ? 40 réponses pratiques à vos questions

On file tout droit vers un jeudi noir. SNCF, RATP, EDF, poids lourds, raffineries, enseignants, étudiants, policiers, avocats, éboueurs... La grève interprofessionnelle devrait paralyser une grande partie du pays à partir de ce 5 décembre. Entre difficultés dans les transports et fermeture d'écoles, l'équation sera compliquée pour beaucoup, tandis que flotte le spectre du mouvement de 1995 qui avait bloqué les transports et de nombreux services publics pendant trois semaines. Sauf que l'époque a changé.Internet et les réseaux sociaux sont passés par là et ont donné naissance à de nouveaux outils de solidarité et de partage, exemples parmi d'autres du système D, souvent numérique, auquel il va falloir recourir pour ne pas trop galérer. Pour vous y aider, nous vous proposons un dossier complet, une sorte de « guide de survie » à lire avant la grève que certains qualifient déjà d'historique.SE DÉPLACER EN ÎLE-DE-FRANCECertaines lignes de métro ou RER seront-elles épargnées ?La RATP a d'ores et déjà prévenu que la mobilisation serait aussi forte que le 13 septembre dernier, où le trafic avait été... quasi nul. Les lignes 1 et 14 du métro, automatisées, fonctionneront sauf si l'afflux de passagers oblige la régie à les fermer. Si elle trouve le personnel nécessaire, l'entreprise pourrait aussi garder ouvertes les lignes 4 et 7. Pour le RER, le trafic devrait également être paralysé, y compris sur les lignes gérées par la SNCF. Les prévisions officielles seront dévoilées mardi soir.Y aura-t-il un service minimum ?Non. Cette règle ne vaut que pour les services publics dont la suspension entraîne un danger significatif (Hôpital public, Météo France...).Dois-je quand même payer un Navigo ?Est-il opportun de payer son forfait mensuel (75,20 euros pour les zones 1 à 5), alors que la grève illimitée du 5 décembre pourrait se prolonger ? Dans le doute, vous pouvez n'acheter qu'un forfait Navigo ...