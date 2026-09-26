Comment s’occuper pendant ce week-end de foot ?

Un peu de Ligue des nations, avec en tête d’affiche un choc Angleterre-Espagne, mais surtout beaucoup d’ennui. Détrompez-vous, le programme footballistique du week-end n’est pas aussi vide que vous ne le pensez. Voici quelques affiches à ne surtout pas manquer dans les 48 prochaines heures.

Samedi 26 septembre

Le Mans-Nantes (12h)

Si la plupart des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont prévu au moins un match amical au cours de cette longue trêve, Manceaux et Canaris seront les seuls sur le pont ce week-end. L’occasion de (re)découvrir le magnifique stade Marie-Marvingt, devant un duel de buteurs entre Louis Mafouta et Killian Corredor. Hors de question de manquer ça.

Saint-Étienne (F)-Nantes (F) (14h)

Honneur au FC Nantes, qui continue de faire l’actualité en ce début de week-end. Avec cette fois l’ambitieuse section féminine, qui espère faire un pas de plus vers la phase finale de Coupe de la Ligue féminine. Une belle affiche pour lancer cette troisième journée, qui se poursuivra ensuite avec plusieurs chocs entre clubs de D1 et de D2.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com