Comment s'évalue la fraude fiscale ?

Évaluer la fraude fiscale est un défi complexe. Malgré l'objectif fixé par le gouvernement, la Cour des comptes n'a pas réussi à chiffrer l'ampleur de la fraude fiscale et sociale en France.

La Cour des comptes n'a pas pu produire une évaluation solide de la fraude fiscale. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Cour des comptes avait été missionnée à l'issue du grand débat national par le Premier ministre, notamment pour réaliser un chiffrage de la fraude, sujet à controverses, alors que le mouvement des "gilets jaunes" réclamait plus de justice fiscale.

Mais dans son rapport, qui traite des impôts et des cotisations sociales, la Cour fait d'abord un constat d'échec . Elle n'a pas pu produire une évaluation solide de la fraude, que le syndicat Solidaires finances publiques, souvent cité sur le sujet, estime lui à environ 80 milliards d'euros. D'abord parce qu'elle a disposé de peu de temps, mais surtout parce que la France, contrairement à de nombreux autres pays, n'a jamais réellement travaillé sur le sujet. "L'administration fiscale ne s'est jamais mise en situation de produire ce type d'évaluation, pour laquelle ses systèmes d'information ne sont d'ailleurs pas adaptés", note la Cour dans son rapport.

La fraude fiscale est en effet un phénomène par nature complexe à évaluer. Il existe cependant plusieurs méthodes. Les voici :

La méthode dite "descendante"

Cette méthode part des grands agrégats macroéconomiques (PIB, revenus, valeur ajoutée, etc.) pour en déduire les recettes fiscales et sociales qui devraient théoriquement être perçues s'il n'y avait pas de fraude. En regardant les recettes effectivement encaissées par l'État et les organismes de sécurité sociale, on peut en déduire, par soustraction, le manque à gagner. La fraude à la TVA et aux droits d'accises (tabac, alcool, produits pétroliers) est évaluée avec cette méthode dans la plupart des pays de l'OCDE.

Cet "écart fiscal" ("tax gap" en anglais) ne permet cependant pas d'avoir une évaluation très précise de la fraude, puisqu'il inclut aussi certains impôts non recouvrés du fait de l'insolvabilité d'un contribuable, certaines remises accordées, etc.

Et cette méthode ne peut s'appliquer à tous les impôts pour des raisons techniques, précise la Cour des comptes dans son rapport.

La méthode "ascendante"

Cette méthode consiste à partir de la fraude fiscale identifiée et à extrapoler les résultats pour obtenir une évaluation de la fraude globale, un peu comme on opère pour un sondage. Cette méthode est utilisée notamment pour estimer la fraude aux impôts directs (impôts sur le revenu et sur les sociétés).

Le problème est que l'échantillon de départ - la fraude identifiée - n'est pas représentatif, car l'administration fiscale cible par avance ses contrôles sur les contribuables les plus susceptibles de frauder. C'est ce qu'on appelle le biais dit "de sélection".

Plusieurs méthodes existent toutefois pour tenter de corriger ce biais et rendre l'échantillon plus représentatif de l'ensemble de l'économie ou de l'ensemble des contribuables.

La méthode "ascendante" avec contrôles aléatoires

C'est la méthode jugée la plus précise par la Cour des comptes. Elle reprend le même principe que la précédente, mais inclut dans les contrôles réalisés par l'administration une proportion de contrôles aléatoires qui permettent de corriger le biais de sélection initial.

En matière fiscale, la France n'utilise pas de contrôle aléatoire - comme près de la moitié des 58 pays considérés par la Cour -, notamment par souci d'efficacité.

En France, après la publication d'un rapport de la Cour des comptes en 2014, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) a utilisé des contrôles aléatoires pour mieux évaluer la fraude aux cotisations sociales. Mais le résultat auquel elle a abouti est minoré selon la Cour, du fait d'autres biais.

Autres biais et difficultés

L'évaluation de la fraude fiscale souffre aussi d'autres biais dans l'analyse statistique. Un des plus importants est le biais dit "de détection", qui suppose que les agents parviennent systématiquement à mettre au jour la totalité des irrégularités lors de leurs contrôles, ce qui est probablement faux et conduit à minorer l'ampleur de la fraude.

Dans son rapport, la Cour note aussi que la direction générale des finances publiques ne dispose pas des outils permettant de retracer correctement les données du contrôle fiscal. La base de données Alpage n'a ainsi pas été conçue pour permettre un travail statistique sur la fraude fiscale.