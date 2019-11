Comment s'entraîner comme un champion de Fanzone

Si vous suivez ces cinq conseils très avisés, vous devriez être au top physiquement et mentalement avant d'aborder la prochaine partie endiablée de Fanzone que vous allez disputer, promis.

5/ Travailler sa vitesse de réaction

4/ Réviser le dictionnaire du football

3/ Prendre des cours de bluff avec un joueur de poker

2/ Améliorer sa nutrition

Alors certes, Fanzone est un jeu de connaissances de football. Mais si vous n'êtes pas rapide, vous n'arriverez pas à gagner. Car pour donner la bonne réponse, il faut déjà buzzer avant les autres. Et comme les neurones, la vitesse d'exécution se travaille. Comment ? Il existe plusieurs exercices possibles comme celui-ci, classique : placer quatre plots de couleurs différentes autour de vous et demandez à un(e) ami(e) de vous annoncer une des quatre couleurs. Couleur que vous devez toucher, avant de vous replacer. Pour les plus geeks d'entre vous, il existe aussi des jeux vidéo qui peuvent vous aider à faire ce genre d'exercice. Et pour les plus fainéant(e)s, rien de mieux qu'une bonne vieille bataille corse pour travailler sa vitesse d'exécution. Attention à vos mains, en revanche.Finalement, Fanzone, c'est comme l'école. Plus vous révisez et plus vous avez de chances de gagner la partie. Sauf qu'ici, le but est d'être meilleur que son camarade. Alors, il faut réviser plus que lui et faire de Google son nouveau meilleur ami. Et attention à ne pas faire l'impasse sur certains sujets comme la Coupe du monde ou les années 1970, vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Allez, au boulot !Sur le papier, le jeu Fanzone ne laisse pas vraiment de part au bluff. Et pourtant, le bluff peut vous permettre de perturber vos adversaires et d'installer le doute dans leurs têtes. Comment ? En faisant des feintes de buzzer par exemple pour que votre voisin, par souci d'imitation, fasse le même geste et qu'il appuie sur le bouton sans connaître la réponse. Ou alors distiller un fameux "" lorsque la personne qui a buzzé lance à voix haute un "". Et qui de mieux qu'un joueur de poker pour vous donner des cours de bluff ? Regardez dans votre répertoire, vous avez forcément un(e) pote qui passe ses soirées à faire croire qu'il a un carré d'as alors qu'il ou elle se débat avec une paire de 8.