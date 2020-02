Comment s'échauffer avant une séance de sport quand il fait froid ?

Alors que la saison hivernale bat son plein et que le mercure a chuté, de nombreuses questions se posent pour les sportifs amateurs. Coach forme et bien-être lors du Laponie Trophy, qui se déroulait du 23 au 27 janvier et du 30 au 3 février, Julie Ferrez vous livre ses précieux conseils pour faire du sport dans des températures extrêmes.S'échauffer longuement et tranquillementQuels que soient le sport pratiqué et l'intensité de l'effort, l'échauffement est un passage obligatoire. S'il est inévitable avant chaque pratique, il devient encore plus important lorsque les températures dégringolent. Dans le froid, muscles et tendons sont fragilisés, les articulations sont raides et le c?ur incapable de fournir un effort conséquent. Il est donc essentiel de s'échauffer. « Il faut prendre son temps, car le corps a besoin d'adaptation. C'est un diesel », précise Julie Ferrez.Pour la course à pied, ce sont surtout les mollets et les ischio-jambiers qu'il faut travailler, mais l'échauffement du reste du corps est également utile pour partir dans de bonnes conditions et ne pas avoir froid au départ. Effectuez quelques mouvements du bas du corps : sauts à pieds joints, fentes, montées de genoux, talons-fesses. Vous pouvez également faire un peu de corde à sauter ou pratiquer un appareil de cardio-training. « Cela doit durer assez longtemps pour permettre au corps et au c?ur de comprendre qu'on va leur demander un effort plus ou moins...