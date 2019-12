Comment revendre ses cadeaux de Noël ?

C'est un jeu vidéo offert en double, un foulard aux couleurs trop « flashy » ou un maillot de l'OM qui s'est retrouvé dans les chaussons d'un supporter du PSG. Dès ce matin, des tonnes de cadeaux non désirés vont être immédiatement revendues par leurs néopropriétaires sur la Toile, sur des sites comme leboncoin.fr ou rakuten.com. Selon une enquête destinée au géant du commerce en ligne, eBay, plus d'un Français sur cinq (22 %) revendent ou donnent leurs présents reçus pour Noël. Peu s'en vantent, la discrétion reste de mise. A en croire une étude pour Rakuten France (ex-Price Minister), seulement 20 % en effet déclarent le faire savoir à la personne ayant remis le paquet encombrant. Il n'empêche, c'est devenu une habitude de consommation à Noël. Voici des conseils de pro pour trouver rapidement un acquéreur.

LIRE AUSSI > Peut-on échanger un cadeau de Noël dont le carton a été déchiré ?

Ne déballez pas le produit ! Bien sûr, vous pouvez le délester de son papier cadeau. Mais s'il ne vous plaît pas et que vous souhaitez vous en débarrasser, laissez-le dans son plastique, cela garantit davantage son authenticité. « Un produit neuf va être beaucoup plus attractif à la revente », explique Nathalie Vuaillat, directrice des partenariats chez eBay France.

Des photos en pleine lumière. Il est important de préciser dans la petite annonce sur Internet qu'il s'agit d'un cadeau de Noël, d'où son état neuf. Le descriptif doit offrir le maximum de détails. Il ne faut pas hésiter à présenter, en photo, l'objet sous tous les angles. « Avec un fond blanc et la lumière du jour, c'est l'idéal », conseille l'experte. En raison de la concurrence, mettez-le en ligne le plus tôt possible, dès ce matin. « Le pic d'annonces a lieu entre 11 heures et midi », observe-on chez eBay.

Quel est le juste prix ? Un cadeau très prisé encore dans son emballage, par exemple un jeu ...