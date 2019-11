Comment réduire la fatigue oculaire causée par nos écrans

De l'écran de notre smartphone au réveil à la télévision sur le canapé en fin de journée en passant, parfois, par les ordinateurs du bureau ou la consultation des réseaux sociaux dans les transports. Notre quotidien est rythmé par les lucarnes lumineuses artificielles.Il existe peu de recul scientifique et d'études suffisamment documentées pour bien mesurer l'impact de cette consommation d'écrans sur notre santé et en particulier nos yeux.Ce que l'on sait cependant, c'est que les personnes les plus exposées à la fatigue oculaire sont celles qui passent plus de 10 heures quotidiennes sur un écran et boivent plus de deux cafés par jour, selon une étude de l'opticien britannique Lenstore menée cet été grâce à un test en ligne auprès de 2000 Français.Voici 5 conseils pour soulager nos yeux et éviter la fatigue oculaire qui a une vraie incidence à long terme.Consulter un spécialisteMême si les symptômes (fatigue mentale, sécheresse des yeux, migraine) ne sont se font sentir que de manière sporadique, il est recommandé de faire un examen régulier des yeux au moins tous les deux ans.Attention, les symptômes sont cumulatifs sur plusieurs années et les conséquences médicales peuvent donc survenir sans prévenir au bout d'une décennie.Si votre vision est parfaite en temps normal, vous avez peut-être besoin d'un dispositif de correction afin de travailler sur un écran. Un ophtalmologiste peut, par exemple, vous conseiller des verres teintés anti-lumière bleue. Soyez patient : obtenir un rendez-vous chez un spécialiste prend parfois beaucoup de temps. Faire des pauses régulières« Fixer un écran pendant des heures, c'est comme faire de la musculation à la salle de sport sans s'arrêter, les muscles oculaires vont souffrir », explique au Parisien Roshni Patel, une optométriste qui a mis au point le test en ligne pour mesurer les risques de fatigue oculaire. Faites le test de fatigue oculaire Fatigue oculaire ...