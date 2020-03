Comment PSA prépare le redémarrage de ses usines en France

Quand reprendre la production ? La question taraude nombre d'industriels. En particulier dans le secteur automobile, secoué par l'onde de choc de l'épidémie du coronavirus, qui a affecté d'abord la Chine et aujourd'hui l'Europe. Selon différentes études, le marché pourrait plonger entre 10 et 25 % cette année. Plus la planète sera confinée, plus la chute sera sévère. Vendredi dernier, PSA, qui réunit les marques Citroën, DS Automobiles, Peugeot, Opel et Vauxhall, a dévoilé un protocole sanitaire « afin de créer les conditions d'une reprise d'activité sécurisée et progressive » en France et en Europe. Jusque-là, le constructeur automobile tricolore avait suspendu sa production jusqu'au 27 mars. Selon la CGT, un redémarrage progressif des sites de Valenciennes et Douvrin a évoqué pour ce mardi 31 mars ou début avril. Mais la direction dément toute volonté de précipitation, alors que le gouvernement a prolongé jusqu'au 15 avril le confinement.

« Nous ne ferons aucun compromis sur la santé de nos salariés, afin que le redémarrage industriel nécessaire à la pérennité de l'entreprise puisse se faire dans des conditions optimales », promet Carlos Tavares, le président du directoire, dans un communiqué. Une série de mesures sont évoquées telles que « la prise de température, le port du masque sur site avec dotation individuelle quotidienne, le respect des distances entre personnes, le maintien des portes ouvertes

