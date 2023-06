Comment Pierre Aristouy a redressé le FC Nantes

Le début d’une nouvelle ère.

Catapulté entraîneur de l’équipe première du FC Nantes début mai à la place d’Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy (entraîneur des Canaris U19 jusqu’ici) a réussi sa mission sauvetage et devrait ainsi continuer sur ce banc, selon les informations de Ouest-France . Dans les colonnes du quotidien régional, le formateur s’est confié ce jeudi sur la façon dont il a redressé l’équipe : « Les joueurs étaient en attente d’entraînement avec de l’intensité, de la vérité, même s’il ne faut pas me résumer à cela. C’était dur, mais ils avaient conscience, sur la durée, que ça leur permettrait de trouver des solutions en match, sans prendre le risque de connaître d’importantes défaillances. Le contenu des séances m’a donné une légitimité. On a travaillé les espaces, les situations, la variété des exercices, sans se contenter de faire un onze contre onze. J’ai la sensation d’avoir commis une erreur, à savoir n’avoir pas pris conscience des conséquences d’être mené au score. Contre Montpellier, je veux partir dans l’idée d’un football davantage porté vers l’avant, d’être plus haut sur le terrain. Or, à ce moment-là, on n’a pas de certitudes offensives, ni les jambes pour faire mal à l’adversaire et, en faisant cela, on s’expose un peu plus. J’ai eu des ambitions qui n’étaient pas conformes à l’état mental et physique du groupe. » …

JB pour SOFOOT.com