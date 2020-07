Comment Pelé est devenu le Roi du football pour l'éternité en 1970

Au Mundial mexicain, Edson Arantes do Nascimento a rétabli en six matchs une vérité qui commençait à perdre de son évidence : Pelé est le plus grand footballeur de tous les temps. Peu importe les joueurs qui ont suivi...

Bronca au Maracaña. Cent mille huées s'abattent sur Pelé qui demande à être remplacé par Tostão. En vain... Ce 26 mars 1970, le Brésil gagne contre le Chili 2-1, mais rien ne va plus pour le Roi. Quatre mois plus tôt, il a pourtant inscrit ici même, au Maracaña, son, le millième but de sa carrière. Mais c'est déjà oublié. De retour à Santos, Edson Arantes apprend que son club consent toujours à prolonger son contrat. Mais à la baisse ! Pour la première fois de sa longue carrière, Pelé évoque l'idée de départ. Dans un autre club brésilien ? À l'étranger ? Tout est flou... À 70 jours du Mundial mexicain,est une idole déchue. Il fait bien partie des 22 de laretenus pour la Coupe du monde, mais pour y faire quoi ? Et à quel poste ? Et sera-t-il seulement titulaire ? Meurtri et dégoûté par la violence du Mondial 1966, il avait définitivement quitté la sélection au soir de la défaite éliminatoire contre le Portugal en Angleterre (3-1). Deux années durant, il avait boudé l'équipe nationale pour n'y revenir que le 25 juillet 1968 contre le Paraguay (4-0), sur l'insistance de son entourage et du président de la Fédé, João Havelange. Sous les ordres du nouveau sélectionneur João Saldanha, Pelé avait signé en 1969 son retour sous le chiffre de la Bête (666) lors de la brillante qualification du Brésil pour le Mundial 1970 : six victoires en six matchs et six buts perso !C'est d'ailleurs sous ce sobriquet,, que la presse nationale avait baptisé cettedure, directe et efficace. Elle est juste à l'image de son sélectionneur. Mais un sélectionneur qui se défie de plus en plus de Pelé ! Au point que le conflit dégénère après que Saldanha a accusé publiquement la star de Santos d'être myope et d'être inadapté à l'équipe. Problème : la majorité des Brésiliens pense comme le sélectionneur !est accusé d'être en méforme, de ralentir le jeu et de ne plus correspondre au profil plus athlétique des attaquants du moment. Et puis l'époque a changé. Les derniers potes des années de gloire comme Gilmar, Garrincha, Nilton et Djalma Santos ont pris leur retraite. En 1970, d'autres talents, souvent plus jeunes, sont les stars