Comment parler de football quand on n'y a jamais joué ?

Une séquence virale dans l'émission Rothen s'enflamme a relancé l'éternel débat sur la légitimité des uns et des autres pour analyser le ballon rond.

Je ne compte pas 350 matchs en professionnel, je n’ai jamais foulé de pelouse de Ligue 1 à part en tant que ramasseur de balle lors d’un obscur Girondins de Bordeaux-Stade brestois en octobre 2010 (Romain Poyet m’a réclamé un ballon) et mon niveau de football se limite à être un honnête joueur de five . Pourtant, j’ai la chance unique de pouvoir vivre de ce sport depuis une dizaine d’années grâce à des articles dans la presse, des interventions sur Twitch mais aussi mes propres podcasts et vidéos. Pourquoi ? Tout simplement une passion dévorante et l’envie de la partager à des lecteurs, des viewers ou des auditeurs. Sans jamais revendiquer avoir la science infuse ou connaître par cœur ce sport si imprévisible, la plupart des créateurs de contenu n’ont pas la prétention de prendre la place de consultants ou d’anciens joueurs, dont le vécu n’est pas à prouver.

« On n’est pas moins pertinent que ceux qui ont joué »

« Je ne suis pas un pro du foot, j’en suis un amoureux […] Je regarde le foot comme un supporter, sauf qu’aujourd’hui j’ai de l’audience. J’aurai pas plus de légitimité qu’un Souley [Diawara] ou qu’un Rothen qui ont été pros, mais c’est pas pour autant qu’on va pas être plus pertinent que quelqu’un qui a joué au foot. » Ces quelques mots ont suffi à lancer le débat entre Christophe Dugarry et Noah Lunsi, ancien pensionnaire de centre de formation, humoriste, chanteur mais surtout streameur. Il était l’un des invités de l’émission Rothen s’enflamme diffusée sur RMC mercredi et sa discussion, principalement avec le champion du monde 98, a rapidement tourné autour d’un sujet : tous les avis ont-ils la même valeur ?…

Par Scipion pour SOFOOT.com