Comment observer la "parade planétaire" du 28 février?

Des astronomes amateurs, près de Vienne en Autriche, le 12 octobre 2024 ( APA / GEORG HOCHMUTH )

Vendredi soir, les sept autres planètes que la Terre dans le système solaire seront à peu près alignées dans le ciel dans une rare "parade planétaire".

- Un alignement rare -

Les huit planètes du système solaire, Terre comprise, sont en orbite autour du Soleil à des vitesses et à une distance différentes de ce dernier, mais cette course s'effectue à peu près sur un même plan, comme sur un disque.

"Il arrive, quand tout s'accorde, qu'elles apparaissent toutes d'un même côté de la Terre", ce qui permet alors de les voir ensemble, explique à l'AFP David Armstrong, spécialiste des exoplanètes à l'Université britannique de Warwick.

Pour l'observateur, le soir du 28 février Saturne, Mercure, Neptune, Venus, Uranus, Jupiter et Mars paraissent alignées dans le ciel. Une configuration qui se reproduira en 2161 seulement.

- Comment l'observer? -

"Sortez et regardez en l'air", si le ciel est dégagé, recommande M. Armstrong. Et ce juste après le coucher du Soleil vendredi. En sachant que plus l'observateur sera loin de l’Équateur, meilleure sera la vue.

L'Observatoire de la Côte d'Azur donne une astuce sur son site pour aider à repérer les planètes à l’œil nu: elles ne scintillent pas, à la différence des étoiles.

Pour deux d'entre elles, Neptune et Uranus, il faudra un télescope ou des jumelles assez puissantes pour distinguer ces géantes gazeuses situées aux confins du système solaire.

Les cinq planètes visibles à l’œil nu seront quant à elles de nouveau alignées en 2040.

- Comment distinguer les planètes? -

Venus sera facile à repérer, car elle est la plus brillante du lot, a noté M. Armstrong.

Également assez facilement observables, la planète rouge Mars et la massive Jupiter, toutes deux proches de la constellation d'Orion.

Mercure, la plus petite, "sera visible pendant un bref laps de temps à l'endroit où le Soleil se couche", selon Jessica Lee, de l'Observatoire royal de Greenwich, à Londres.

Mercure et Venus apparaitront près de l'horizon car les deux planètes sont plus proches du Soleil que de la Terre, a expliqué M. Armstrong.

Saturne, avec sa teinte jaune, sera bien présente mais assez difficile à observer. "Vous pourrez la voir si vous avez une vue dégagée de l'horizon à l'Ouest", a prévenu Jessica Lee.

Quant à Uranus, à la luminosité assez faible, il faudra la chercher au côté de Jupiter.