Comment naît et meurt un vignoble

Laon, Soissons, Orléans, Issoudun..., autant de noms de villes qui, au Moyen Âge ou même plus tard, évoquaient surtout pour les habitants du royaume de France des vins et des vignobles. Certains ont totalement disparu, comme celui de Le Blanc dans l'Indre ; d'autres, comme Orléans ou Saint-Pourçain, ont survécu tout en perdant beaucoup de leur prestige passé.

Au commencement, comme souvent, il y a une abbaye et des moines. Celle-ci est fondée par Saint-Mesmin en Loire et Loiret à l'emplacement de l'actuelle commune Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. C'est Clovis lui-même qui fait don à la communauté de bâtiments et quelques terres.

L'affaire se déroule vers 510, autant dire que c'est de l'ancien garanti. Dès le VIIe siècle, des textes vantent l'excellence des vins qu'on y produit à partir du cépage auvernat, un des nombreux pseudos du pinot noir ou plutôt d'un des membres de la famille pinot noir qui comptait beaucoup de cousins.

À partir du Xe siècle et jusqu'à la fin du Moyen Âge, le vin d'Orléans est considéré comme l'un des meilleurs de France, à l'égal de celui de Bourgogne, c'est-à-dire d'Auxerre et de ses environs, qui, grâce à l'Yonne, peut facilement atteindre Paris. On désigne alors par vins de Beaune ceux de la Côte-d'Or, dont la renommée viendra principalement des papes installés en Avignon, qui les apprécient grandement et en reçoivent livraison

