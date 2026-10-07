Comment Mike Maignan aide Michael Olise à briller sur coup franc

La réalisation sublime sur coup franc de Michael Olise contre l’Italie, vendredi dernier, a une nouvelle fois mis en lumière le pied gauche soyeux de l’attaquant français. Sauf qu’en dézoomant la focale, le Munichois n’est pas le seul protagoniste sur cette action. À 50 mètres de là, collé à la ligne de touche, Mike Maignan a grandement contribué à cette réussite. C’était déjà le cas en 2025 contre la Croatie, pour la même finalité. Analyse d’un duo qui fonctionne.

Deux coups francs au Stade de France, à l’approche de la surface de réparation, face au kop des supporters français, même endroit, même pied gauche, même zone de frappe et même finalité pour Michael Olise. Que ce soit contre la Croatie en mars 2025 ou contre l’Italie, ce vendredi, le numéro 11 a marqué, devenant le premier international tricolore à claquer deux coups francs au Stade de France.

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Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com