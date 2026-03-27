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Comment Michael Olise s’est rendu indispensable aux Bleus ?
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 22:36

Comment Michael Olise s’est rendu indispensable aux Bleus ?

Comment Michael Olise s’est rendu indispensable aux Bleus ?

Brillant face au Brésil (2-1), Michael Olise continue de montrer l’étendue de son talent sous le maillot tricolore et semble déjà faire l’unanimité. Au point de s’ancrer solidement dans le onze de Didier Deschamps à trois mois de la Coupe du monde 2026.

Arrivé en équipe de France sur la pointe des pieds en septembre 2024 pour la phase de groupes de la Ligue des nations avec un français balbutiant, Michael Olise a pris une sacrée épaisseur en quelques mois dans le groupe des Bleus. Auteur d’un caviar pour Hugo Ekitiké jeudi, tout aussi convaincant lors de la victoire face au Brésil (2-1), le milieu offensif du Bayern Munich est l’un des rares joueurs n’ayant pas participé à la Coupe du monde 2022 à s’être imposé comme un titulaire aux yeux du sélectionneur.

🇧🇷Brésil 0 - 2 France 🇫🇷 BUUUT ! Hugo Ekitiké vient creuser l'avantage pour les Bleus, avec un piqué comme Mbappé ! Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/ifRiowUTxM…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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